Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatlarından yükseliş sürüyor! Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 392 lira seviyesinde kapatan 24 ayar külçe altının gram fiyatı yeni haftaya da yükselişle başladı. İstanbul Kapalı çarşıda gram altın haftanın ilk işlem gününü 0,56 artışla 394,2 liradan tamamladı. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşıda geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 392 lira seviyesinden tamamlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı yeni haftaya da yüskelişle başladı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 0,56 artışla 394,2 liradan günü tamamladı. An itibariyle ise altının gram fiyatı 393,51 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,56 artışla 394,2 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 640,00 lira, Cumhuriyet altını 2.619,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,56 yükselişle 394,2 liradan işlem gördü.

Gram altın ne kadar?

Gram altın 393,38 alış 393,51 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 637,70 TL alış 646,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın 1.275,30 TL alış 1.290,50 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

Tam altın ne kadar?

Tam altın fiyatları 2.625,40 TL alış 2.638,20 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor