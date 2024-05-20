Altın fiyatlarında 'Reisi' rekoru!

Ons altın rekor seviyelerden işlem görmeye devam ediyor. Fiyatlamada İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesi de etkili oldu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesi, Suudi Arabistan Kralı'nın rahatsızlığı ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanhayu'nun bir ateşkes konusunda isteksizliğinin devam etmesi ons altını rekor seviyelere taşıdı.

Ons altın bu saban erken saatlerde 2440,56 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda yüzde 1 artışla 2438,47 dolar civarında.

ABD Merkez Bankası (Fed)'in bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine dair iyimserliğin artmasının da destek olduğu yukarı hareketin devam etmesi halinde ilk etapta 2447 dolar direncinin hedeflenmesi bekleniyor. Buranın ayılması halinde 2455 dolar görülebilir.

Yaşanacak geri çekilmelerde ilk destek 2434 dolar. Buranın kırılması halinde 2426-2413 dolar aralığı denenebilir.

Capital.com finansal piyasa analisti Kyle Rodda, altın için ana itici gücün yumuşak bir ABD doları olduğunu ve Federal Reserve'in yakında faiz oranlarını düşürmesinin beklendiği temelinde duyarlılığın arttığını söyledi.

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Dolar endeksinin düşük kalması, dolar fiyatlı külçeyi diğer para birimlerini tutan alıcılar için daha cazip hale getirdi.

Çarşamba günü açıklanacak olan Fed'in son politika toplantısının tutanakları ve bir dizi Fed konuşmacısının yorumları bu hafta yatırımcıların radarında olacak.