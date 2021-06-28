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Ekonomi Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 5 yıldaki en büyük kayıp
Ekonomi

Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 5 yıldaki en büyük kayıp

Altın, yatırımcıların Fed yetkililerinden gelen yorumlara dikkat kesilmesiyle dar bir fiyat aralığında seyrederken Haziran'ı son 5 yıldaki en büyük aylık kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor

Yeniakit Publisher
2021-06-28 09:17:00 -
Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 5 yıldaki en büyük kayıp

Altın, yatırımcıların Fed yetkililerinin yaptığı yorumları takip etmesiyle beraber haftaya yatay başladı. Gram altın ise Dolar/TL ’de cuma günü yaşanan yükseliş sonrası yeni haftaya 500 TL’nin üzerinde başladı.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed’in 2022’nin sonlarına doğru Fed’in faiz artırmayı düşünebileceğini ve enflasyonun merkez bankasının ana hedefi olduğunu söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, beklentilerden daha hızlı gerçekleşen toparlanma neticesinde Fed’in 2022 sonuna kadar faiz artırmasını beklediğini belirtirken, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da Fed’in varlık alımlarını azaltma eşiğine insanların düşündüğünden daha erken ulaşabileceğini vurgulamıştı.

Fed’in enflasyon hedeflemesi için kullanıdğı göstergelerden biri olan kişisel harcamalar verisi Mayıs ayında fiyatlar bir önceki aya göre daha az arttı.

Ons altın fiyatı

Geçen haftadan bu yana inişli çıkışlı bir seyir izleyen ons altın, yatırımcıların Fed’den gelen yorumları dikkatle takip etmesiyle darbir fiyat aralığına sıkışmnış durumda. Nisan ve Mayıs’ı kazançla kapattıktan sonra Haziran ayını Kasım 2016’dan bu yana en büyük kayıpla kapatmaya doğru ilerleyen ons altın, haftaya 1.781 dolar civarında başladı.

Gram altın fiyatı

Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte geçen hafta 493 TL’ye kadar inen gram altın, son iki haftadır 500 TL civarında dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın, cuma günü dolar/TL’deki yükselişle yeni haftaya 501 TL seviyesinde başladı.

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