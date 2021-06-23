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Ekonomi Altın fiyatlarında büyük düşüş! O seviyenin altına indi
Ekonomi

Altın fiyatlarında büyük düşüş! O seviyenin altına indi

Altın fiyatlarında gerileme yaşanıyor. Gram altınının fiyatı 500 TL'nin altın düştü. Altın fiyatlarındaki hareketlilik ise gündemde takip edile konular arasında bulunuyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberde yer alıyor. Peki 23 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 09:19:00 - 2021-06-23 09:40:14
Altın fiyatlarında büyük düşüş! O seviyenin altına indi

Altın fiyatları, bankaların yatırım sayfalarında ve Kapalıçarşı altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Koronavirüs salgını döneminin erken dönemlerinde, altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşamış ve sonrasında tedavi ve aşı hakkında gelen umut verici haberler sonrası düşüş yaşamıştı. 21 Haziran tarihinde de altın alış satış işlemi gerçekleştirecek olanlar, Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında araştırma yapıyorlar. Haftanın üçüncü işlem gününde alınan son verilere göre yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

Gram altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 495,70

SATIŞ(TL) 495,78

Çeyrek altın kaç TL?

ALIŞ(TL) 803,00

SATIŞ(TL) 818,00

Altın fiyatları yükseliyor

Ekonomi

Altın fiyatları yükseliyor

Yarım altın fiyatı

ALIŞ(TL) 1.606,00

SATIŞ(TL) 1.636,00

Cumhuriyet altını fiyatı

ALIŞ(TL) 3.206,00

SATIŞ(TL) 3.260,00

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