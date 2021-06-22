Altın fiyatları yükselişe geçti!

Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın haftanın ikinci gününde de ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları, hafta boyunca ons fiyatındaki düşüşle birlikte aşağı yönlü seyir gösterdi. Bin 900 dolar seviyelerinden bin 788 dolarlara gerileyen ons altın, altın fiyatlarını da aşağı çekti. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle düşüş içerisinde kapatan çeyrek altın güne 834 liradan başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrasında düşüş sergileyen altın fiyatlarında son durum ne? İşte 22 Haziran 2021 altın piyasasında son veriler…

22 Haziran 2021 salı güncel altın fiyatları

Gram altın ne kadar?

Altının gramı an itibarıyla 505 liradan işleme alınıyor. Gram altında an itibarıyla biraz yükseliş söz konusu.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 818,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 834,10 lirada konumlanmış durumda.

Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın üstüne çıkan Cumhuriyet altınının an itibarıyla alış fiyatı 3.269,70 satış fiyatı ise 3.322,70 TL.

Yarım altın bugün ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.637,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.668,10 lirada konumlanmış durumda.

22 ayar bilezik bugün ne kadar?

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 452,54 satış fiyatı ise 454,65 liradan işlem görüyor.