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Ekonomi

Altın fiyatları yükseldi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatının 384,70 lira olduğu bildirildi.

2020-04-22 18:56:00 - 2020-04-22 18:57:50
Altın fiyatları yükseldi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 384,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 384,70 liradan, 2 bin 534 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 555 liradan, 351 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 355 liradan, 2 bin 476 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 496 liradan, bin 238 liradan alınan Yarım Ziynet bin 248 liradan ve 619 liradan alınan Çeyrek Ziynet 624 liradan satıldı.

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Yorumlar

serdar-1.

altının yükselmesi,bizim ekonomimizin iyi olduğunu gösteriyor,hatta ekonomide uçuyoruz.
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