Altın fiyatları tekrar gaza bastı! İşte son durum

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 463 liradan, çeyrek altın 750 liradan, Cumhuriyet altını da 3,085 liradan işlem görüyor.

Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın bu hafta 1760 dolar seviyesine kadar düşüşün ardından buradan aldığı destekle yeniden 1800 dolar seviyesinin üzerine doğru yükselmiş durumda. ABD'de teşvik paketine dair umut verici gelişmelerin olması, doların gevşemesine neden olurken, altının da yukarı yönde hareketini destekledi.

Geçtiğimiz günlerde, aşı nedeniyle sert düşen altın bu sefer teşvik paketinden destek buldu. Ancak altında da oynaklık hala yüksek olduğu için haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Bugün içinde ABD'den açıklanacak veri var ama etkisi sınırlı olabilir."

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Haftaya ekonomik toparlanmaya ilişkin işaretler doğrultusunda satıcılı bir başlangıç yapan ons altın, doların küresel bazda değer kaybetmesi ile yönünü yukarı çevirdi.Devam eden aşı çalışmalarının dünya genelinde izin aşamasına gelip aşılama süreçlerinin başlayacak olmasına rağmen rekor kırmayı sürdüren vaka sayıları, tepki alımları ile birleşip değerli metalin son iki işlem gününde 1800 dolar üzerinde kalıcılık sağlamasında etkili oldu.

91,50 seviyesi altında hareketini sürdüren dolar endeksinden güç alarak gün içerisinde 1832 doları test eden değerli metal, ABD'de açıklanan özel sektör tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentisi olan 410 bin artışa karşılık yalnızca 307 bin artması sonrasında yukarı yönlü ivmesine devam etti.Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1830 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.

Azalan talep ile ons altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1822, 1815 ve 1805 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1838, 1845 ve 1855 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından ise yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın güç topluyor. Gerekli onayı alıp almayacağı şimdilik belli olmasa da ABD’de mali teşvik için 908 milyar dolarlık yeni bir önerinin yapılması ve Demokratlardan gelen destekleyici açıklamalar değerli metallerin aradığı desteği bulmasını sağladı.Bu kapsamda altının ons fiyatının 1835 doların da üzerini test etmeye başladığını görüyoruz. Ancak aşıların uygulanmaya başlaması ile birlikte değerli metallerin daha fazla güç kazanmakta zorlanabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Teknik açıdan bakıldığında ise 1825 ve 1850 dolar seviyelerini önemli noktalar olarak görmeye devam ediyoruz.Göstergeler iyileşiyor olsa da büyük resmin iyileşmesi için 1850 doların aşılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu aynı zamanda bu bölgeye kadar önemli bir direncin olmadığı anlamına da geliyor."Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Dünkü işlem gününe hafif satıcılı başlayan Değerli Metal'de gün içerisinde 1807 dolar seviyesine kadar gelindikten sonra yeniden başlayan yukarı yönlü ataklar ile 1830 Dolar seviyesinden kapanış gördük.

Böylece 9 Kasım'dan başlayan düşen trendin de kırıldığı emtiada, bugünkü işlem gününde de kısmen alıcılı hareketler görmekteyiz.Günün devamında da, bu yöndeki işlemlerin de devam etmesi halinde 1840, 1849, 1855, 1860 ve 1864 direnç seviyeleri de sırasıyla izlemeye alınabilir.Diğer yandan, yeniden satış baskısı oluşması durumunda ise 1823, 1815, 1806 ve 1802destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. "