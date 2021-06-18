Altın fiyatları resmen çakıldı! İşte son rakamlar
Ekonomi gündemini yakından takip edenler, yatırımcılar ve birçok vatandaş tarafından merak edilen altın fiyatları, 18 Haziran 2021 Cuma gününde de merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz yılın son döneminde rekor kıran ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında bugün de hareketlilik devam ediyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları 18 Haziran Cuma gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz hafta 525 TL seviyelerini gören gram altın fiyatları dün 505 lira bugün ise 499 lira seviyesine kadar geriledi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar?
ALIŞ(TL) 499,82
SATIŞ(TL) 499,91
Çeyrek altın kaç TL?
ALIŞ(TL) 810,00
SATIŞ(TL) 825,00
Yarım altın fiyatı
ALIŞ(TL) 1.621,00
SATIŞ(TL) 1.652,00
Cumhuriyet altını fiyatı
ALIŞ(TL) 3.235,00
SATIŞ(TL) 3.291,00