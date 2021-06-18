Altın fiyatları resmen çakıldı! İşte son rakamlar

Ekonomi gündemini yakından takip edenler, yatırımcılar ve birçok vatandaş tarafından merak edilen altın fiyatları, 18 Haziran 2021 Cuma gününde de merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz yılın son döneminde rekor kıran ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında bugün de hareketlilik devam ediyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Haziran altın fiyatları...