Altın fiyatları rekora hazırlanıyor! İslam Memiş uyardı: Alım için son şans

Altın fiyatlarında ABD verileri ve FED beklentilerine bağımlı süreç devam ediyor. İç piyasalarda ise gram altın için döviz kurlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Bu hafta boyunca 2500 doların altında seyreden ons altın, dünkü işlemlerde kritik 2470 dolar desteğine kadar geriledi. Ancak ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte fiyatlarda tekrar toparlanma yaşandı.

Serbest piyasada işlem gören 4 Eylül 2024 gram altın fiyatı 2728 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 2780-2825 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 610 TL, yarım altın 9 bin 210 TL ve tam altın 18 bin 370 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2495 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksinde (DXY) 101,65’e yakın yatay görünüm sürerken, ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde %3,90’dan %3,80’e doğru gerileme dikkat çekiyor. Faizde yaşanana bu gevşeme, altının da desteklerde tutunmasını sağladı.

Kısa vadede ons altında 2470 dolar destek ve 2510 dolar direnç olarak izleniyor. Gram altında 2700 TL destek ve 2745 TL direnç olarak öne çıkıyor. Analistler, portföyünde altın olanların pozisyonlarını koruyabileceğini ancak yeni alımlarda ABD verileri ve FED beklentilerine bakılması gerektiğini belirtiyor.

"DÜĞÜN SEZONU KÖTÜ GEÇTİ"

Dün ABD’de açıklanan imalat sanayi verileri düşük gelerek, resesyon endişelerini yükseltti. FED’den 18 Eylül’de yarım puanlık faiz indirimi beklentisi son haftalarda ilk defa %40 üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu veriler altın fiyatlarını desteklerken; cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam rakamlarının da beklenti altında kalması halinde, dolarda güç kaybı ve altında ivmelenmenin hızlanacağı ifade ediliyor.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, bu yıl yaz düğün sezonunun kendileri için büyük hayal kırıklığıyla geçtiğini söyledi.

Yazıcı “Geçen yıl ile kıyasladığımızda satışlarda yüzde 50 oranında düşüş var. Düğünlerde artık eskisi gibi 3-5 bilezik, gerdanlık set takımı takılmıyor. İki yüzükle bile evliliğini yapanlar var. Bundan sonraki süreç ne olur bilemiyorum ama tüm kuyumcular bu yıl hayal kırıklığı yaşadık” dedi.

Altının sürekli yükselmesinden dolayı yüzde 90 iş kaybı yaşadıklarını belirten Yazıcı “Son 10 yılın en verimsiz düğün sezonunu geçirdik. Gurbetçi geliyor, 1.000 avro karşılığında ancak 10-12 gram altın alabiliyor. Geçmişte aynı parayla 20-25 gram altın alabiliyorlardı. Bu sene Arap turistler de eskisi kadar alışveriş yapmıyor” diye konuştu.

Piyasalarda rekor üzerine rekor kıran gram altın için uzmanlardan tavsiyeler devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili yatırım açıklamasında bulundu.

ALTINDA DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI VERİYOR

Memiş'in değerlendirmesi şöyle: "Borsa İstanbul 10 bin 18 puanda. 10 bin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Bu haftaki ajandamızda 10 bin 200 puan vardı. Aşağıda 9400 beklentimizi koruyoruz. 1 milyon TL paramız varsa, 250-250 alım yaptık hisselerimizde. 9400'ü bekliyoruz alım için. Bu şekilde yıl sonuna kadar bekleriz. 10 bin 159 puana kadar yükseldi, kar satışları muhtemel.

Fitch'in görünüm notu açıklaması var. Türkiye için not artırımı gelebilir. Enflasyonda yıllık bazda yüzde 52'ye geriledi. Beklentinin az aşağısında rakam açıklandı. TL'yi pozitif etkiledi bu. TL bu şekilde pozitif ayrıştı. 10 bin 200 direncini takip edeceğiz biz borsada.

Dolar TL kuru 34 lira seviyesinde. Dolar tarafında da bu hafta ajandamızda ons taraftaki düşüşleri yakalamak için ona ihtiyaç vardı. Doların daha ucuz olduğunu ifade etmiştim. 33.88 liraya kadar geriledi dolar. Serbest piyasalar ile resmi kur arasında kafa karışıklığı oldu.

Resmi kurda 34 lira seviyesi var. Gün içinde 34 lira resmi kurdaydı, 33.88 de serbest piyasalardaydı. Buna ayak uydurmakta zorlanıyor. 33.88'den dolar almalarını ifade etmiştim. Mahcup olmadık. Dolarda görünüm pozitif. Dövizle ticaret yapanlara sürekli söylüyoruz. Dolar yükseliş trendine devam edecek.

Ons altın 2479 dolarda. Gün içinde 2473 dolara kadar gerileme gördük. Bu hafta beklediğimiz 2470 dolar geldi ve çattı. 2532 dolardan başlayan düşüş trendi 2479'a kadar indi. Aşağı yönlü kırılırsa 2400 dolar destek seviyesi var.

2400-2500 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz Fed'e kadar. Bize göre ucuz. Biz her düşüşü alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. Ekim son haftası, kasım ilk haftası 2600 dolar seviyesi karşımızda olacaktır. Bu hazırlığı şimdi yapmakta fayda var.

Gram altında her zaman dediğim gibi, ons altını takip edin. Ons altın nereye, gram altın oraya. 2785 liraya kadar geriledi. Serbest piyasalarda 2800 lira. 2780 lira destek seviyesi.

Ons altınla gram altın, arada dolar var o yüzden düşüşler ons kadar derin olmayabilir. 2700-2800 lira gram altında alım fırsatı. 3000-3500 hedefimiz olduğu için 2800 lira altı rakamları alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz.