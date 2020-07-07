Altın fiyatları ne kadar yükseldi? 7 Temmuz canlı altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar yükseldi? 7 Temmuz canlı altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Altın fiyatlarının yükselmesi beklenen bir durum olmasına karşın, bu kadar büyük bir artış beklenmiyordu. Temmuz ayının ilk gününde 385 liradan işlem gören gram altın bir hafta sonra 393 liradan işlem görüyor. Peki ama bugün çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte merak edilen güncel 7 Temmuz altın fiyatları...
7 Temmuz Salı 2020 günü güncel altın fiyatları listesi, aşağıda önce alış fiyatı, daha sonra satış fiyatı olacak şekilde yer alıyor.
GRAM ALTIN
- 393,44
- 393,53
22 AYAR BİLEZİK
- 359,30
- 360,30
CUMHURİYET ALTINI
- 2.549,80
- 2.569,50
YARIM ALTIN
- 1.275,10
- 1.289,90
ÇEYREK ALTIN
- 637,60
- 645,80
REŞAT ALTIN
- 2.582,77
- 2.602,85
22 AYAR ALTIN
- 356,20
- 369,98
18 AYAR ALTIN
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN
- 220,41
- 255,84
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