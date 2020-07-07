Altın fiyatları ne kadar yükseldi? 7 Temmuz canlı altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Altın fiyatlarının yükselmesi beklenen bir durum olmasına karşın, bu kadar büyük bir artış beklenmiyordu. Temmuz ayının ilk gününde 385 liradan işlem gören gram altın bir hafta sonra 393 liradan işlem görüyor. Peki ama bugün çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte merak edilen güncel 7 Temmuz altın fiyatları...