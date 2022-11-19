Altın fiyatları ne kadar oldu? Hafta sonu: 19 Kasım 2022: CANLI altın döviz: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Ata altın, harem altın, kaç TL?

19 Kasım 2022 Cumartesi gününde gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları sorgulanıyor. Altın fiyatları, ABD başta olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonu frenlemek üzere aldıkları faiz artışı kararları sonrasında sert gerilemişti. Ancak son günlerde yaşanan yükselişle beraber altının önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda en dip seviyeyi görerek bin 700 doların altına düşen altının ons altın bugün bin 762 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın güne 1.046,41 TL seviyesinden giriş yaparken anlık yüzde 0,62 oranında düşüşle 1.046,41 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatı için bugün güncel verilere göre alış fiyatı ve satış fiyatı sayfamızda yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 19 Kasım'da kaydedilen verilere göre 1.694,96 lira alış ve 1.736,45 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.386,00

SATIŞ: 3.473,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.773,00

SATIŞ: 6.922,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 960,32

SATIŞ: 968,97

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

6.984,00 TL 7.109,00 TL

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