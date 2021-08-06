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Ekonomi Altın fiyatları ne kadar oldu 6 Ağustos? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın bugün ne kadar?
Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar oldu 6 Ağustos? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın bugün ne kadar?

6 Ağustos alan fiyatları yatırımca tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatı haziran ayından itibaren yüzünü az da olsa yukarı yöne çevirse de bu yükseliş uzun sürmüyor ve altın fiyatları çeyrek altın, gram altın fiyatı düşme eğiliminde olmakta. son aylarda gram altın fiyatı ile çeyrek altın fiyatı altına yatırım yapanları üzerken, düğün ve nikah yapacakları ise sevindirdi. Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın dün günü 810,47 TL seviyelerinde işlem yaptı. Dün 494,56 TL’den işlem gören gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? sorusu da soruluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın düştü mü? Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar, gram altın ne kadar düştü? İşte 6 Ağustos altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-08-06 12:01:00 - 2021-08-06 12:01:57
Altın fiyatları ne kadar oldu 6 Ağustos? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın bugün ne kadar?

Son dakika haberler: Altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Altın fiyatları özellikle de çeyrek ve gram altın fiyatı vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Gram altın dün 494,56  seviyelerinde kapatırken, bugün itibarıyla 496,91 seviyelerinde işlem görüyor. İşte 6 Ağustos altın fiyatları …

GRAM ALTIN FİYATI

495,15

497,09

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

496,82

496,91

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.799,85

1.800,09

ÇEYREK ALTIN FİYATI

795,20

812,70

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.179,62

3.239,85

YARIM ALTIN FİYATI

1.585,37

1.625,46

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.179,62

3.239,85

ATA ALTIN FİYATI

3.264,00

3.328,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

272,57

327,18

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

448,58

479,93

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