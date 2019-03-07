Altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı’da çeyrek altın Cumhuriyet altı son dakika ne kadar?

Altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar güvenli liman olarak altını tercih etmek istiyor. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarının son durumu ekonomi piyasalarını yakından takip edenler tarafından araştırıyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı’da altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı’da çeyrek altın Cumhuriyet altı gram altın son dakika ne kadar?

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 366 lira, Cumhuriyet altını 1.501 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 1.284,7 dolardan işlem görüyor. Altın piyasasının son durumunu değerlendiren uzmanlar, yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının, altının gram fiyatında dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi. Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararı sonrası altın fiyatlarının son durumu ekonomi piyasalarını yakından takip edenler tarafından araştırıyor. Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel 221,7 liraya kadar gerileyen gram altın, dolar/TL’deki değer kazancının etkisiyle 225 liranın üzerini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 224,9 liradan tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 224,6 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları…

Altın dün ne kadardı?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,10 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 223,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 224,10 liradan, bin 476 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 497 liradan, 204,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 208,20 liradan, bin 442 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 462 liradan, 721 liradan alınan Yarım Ziynet 731 liradan ve 361 liradan alınan Çeyrek Ziynet 366 liradan satıldı.