Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne olacak? Gram altın çeyrek altın fiyatları, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı
1 Nisan altın fiyatları. 1 Nisan şakası değil altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor. Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası yükselen çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ederken, düğün, nişan, nikah ya da yatırımlık altın almak isteyenler ise son altın fiyatlarını sorguluyor. Peki gram atın ne kadar, çeyrek altın kaç para? Gram altın düştü mü, gram altın ne kadar çıktı? Çeyrek altın ne kadar oldu? işte 1 Nisan gram altın çeyrek altın fiyatları, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı anlık bilgiler.
1 Nisan altın fiyatları. 1 Nisan şakası değil altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor. Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası yükselen çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ederken, düğün, nişan, nikah ya da yatırımlık altın almak isteyenler ise son altın fiyatlarını sorguluyor. Peki gram atın ne kadar, çeyrek altın kaç para? Gram altın düştü mü, gram altın ne kadar çıktı? Çeyrek altın ne kadar oldu? işte 1 Nisan gram altın çeyrek altın fiyatları, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı anlık bilgiler.
GRAM ALTIN FİYATI
453,50
457,73
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
456,02
456,11
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.714,41
1.714,66
ÇEYREK ALTIN FİYATI
730,53
746,66
%0,84
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.918,52
2.973,85
YARIM ALTIN FİYATI
1.454,70
1.491,49
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.918,52
2.973,85
ATA ALTIN FİYATI
2.965,05
3.041,74
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
248,81
299,60
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
410,17
440,03
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,47
6,49
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
24,36
24,37