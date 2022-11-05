Altın fiyatları güncel son dakika: 5 Kasım 2022 Gram altın fiyatları, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Kasım 2022 Cumartesi günü hem vatandaşlar hem de konuya dair detaylara erişmek isteyen yatırımcılar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Öte yandan önceki kapanışını yüzde 1,89 artışla 18,4913 TL yapan Euro bugün 18,4607 TL alış, 18,5220 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Önceki kapanışını yüzde 2,17 artışla 21,1188 TL'den yapan İngiliz Sterlin'i ise bugün 20,9774 Tl alış, 21,2603 Tl satış fiyatından işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Kasım 2022 Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatları ekonomi takipçileri ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın güne 1.004,00 TL civarında başlarken çeyrek altın 1.641,54 TL'den işlem görüyor. İşte Kapalıçarşı 5 Kasım güncel altın fiyatları ile altın fiyatları alış - satış tablosu...

5 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

1.003,61

1.004,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.605,78

1.641,54

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.681,49

1.682,25

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.423,11

6.546,07

YARIM ALTIN FİYATI

3.201,52

3.283,08

ZİYNET ALTIN FİYATI

6.423,11

6.546,07

ATA ALTIN FİYATI

6.618,55

6.787,15

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

911,72

943,24

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 5 Kasım günü 6.430,00 TL alış, 6.495,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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