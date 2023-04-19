Dolar kuru yükselişe geçti!: Elinde, bankada doları olanlar dikkat! Dolar- Lira tahminleri, dolarda son fiyat

Piyasa katılımcıları anketinin Nisan ayı sonuçlarında katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisinin bir önceki anket döneminde 22,91 TL iken, bu anket döneminde 23,15 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 23.52 TL'den 24.08 TL'ye yükseldi.

Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Sert bir hareket gözlenmese de kurlarda yön yukarı. Bunun yanı sıra bankalar arası piyasa ile serbest piyasa ve bankaların sattığı döviz kurlarında fiyatlamadaki ayrışma ise büyüyor.

BÜYÜME BEKLENTİSİ AYNI KALDI

Merkez Bankası nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. . Buna göre katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. 2024 için büyüme beklentisi de aynı şekilde yüzde 4.4'te sabit kaldı.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37.72 iken, bu anket döneminde yüzde 37.77 oldu. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise yüzde 31.63'ten 31.02'ye geriledi.

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dolarla ilgili flaş uyarılar geldi. Serbest piyasa ve bankalardan çift dolar kuru oluştuğunu belirterek, "İnsanlar bavulla çarşıya gidiyor" diye yazdı. Demirtaş, dolar/TL'nin baskılanmaktan kurtulduğu anda 24-25 Türk Lirası seviyesine kadar çıkabileceği uyarısı yaptı.

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19 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlinkaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Nisan 2023 Döviz Kuru...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,40 (Alış) - 19,40 (Satış)

EURO: 21,23 (Alış) - 21,24 (Satış)

STERLİN: 24,03 (Alış) - 24,15 (Satış)

1 DOLAR = 19,40 TL

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