Altın fiyatları global anlamda baskılanıyor mu? Küçük yatırımcı için tutunma noktası

Ons altında veri akışının sınırlı olması, dolar endeksi ve tahvil faizlerinde kayda değer bir değişim olmaması ile birlikte dün dar bant içinde fiyat gerçekleşmeleri yaşandı. Bu günün özelinde bakıldığında ABD’de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi veri akışı zayıf kalmaya devam edecek.

Beklentiler ne yönde?

Beklenti üzeri enflasyon pariteyi aşağı yönlü baskılayabilir. Teknik olarak İlk destek noktası 2025 dolar takip edilirken bu seviye altında 2020 ve 2010 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2035 dolar seviyesi üzerinde 2045 dolar ile 2060 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak ön planda tutulabilecek. Çeyrek altına bakıldığında serbest piyasada bugün saat 9: 30 itibarıyla 3.200 lira bandında seyrettiğini görüyoruz.

Gram altın cephesinde durum

Gram altın bu saatler itibarıyla (Saat 9:30 itibarıyla) 1951 lira seviyelerinden serbest piyasada işlem görmeye devam ediyor.

Gram altında son iki gündür kurda ve ons altında kısmen gerçekleşen yatay fiyatlamaya paralel aynı fiyat aralıklarında fiyatlama gerçekleşiyor. 1945TL üzerinde kalıcılık devamı yeni yükselişler için takip edilmeli. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1960TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1970TL ve 1980TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1950TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir.

Altin piyasası uzmanları ise çeyrek altında 3190 seviyeleri ve altının alım, gram altında ise 1935-40 bandının alım için fırsat olabileceği yönünde görüş belirtirken kısa vadede büyük düşüşlerin yaşanmayacağı kanaatindeler.