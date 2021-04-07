Altın fiyatları geçen yıl bugün ne kadardı? Bir yılda altın ne kadar kazandırır?
Altın fiyatları geçen yıl ne kadardı? Çeyrek altın geçen yıl kaç paraydı? Altın fiyatları 7 Nisan son dakika alış ve satış rakamları merak ediliyor. Altına yatırım yapanlar ya da yapacakların en çok merak ettiği konular arasında gram altın, çeyrek altın fiyatları ile cumhuriyet altını ve bilezik fiyatları oluyor. Merkez Bankası başkanlığındaki görev değişimi sonrası yükselişe geçen altın fiyatları 7 Nisan 2021 Çarşamba gününde 455 TL seviyelerinde işlem görüyor. Altın fiyatlarını araştırma devam edenler bir yandan da altının ne kadar kar yapacağını altının iyi bir yatırım aracı olup olmayacağını bunun yanında bir yılda altının ne kadar kazandıracağını hesap ediyor. Peki altın fiyatları geçen yıl bugün ne kadardı? İşte altın fiyatları geçen yıl.
Gram altın fiyatları 7 Nisan Çarşamba günü saat 08.00'de kaydedilen verilere göre 453 lira alış ve 456 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görmekte. Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları da saat 08.00'de kaydedilen verilere göre çeyrek altın 729 lira alınırken, çeyrek altın satış fiyatı 745 lira olarak göze çarpıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.916,65 TL olurken Cumhuriyet altını satış fiyatı ise 2.971,72 TL. Peki altın fiyatı geçen yıl ne kadardı?
Altın fiyatları geçen yıl bugün ne kadardı?
7 nisan 2020 altın fiyatları nedir? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 1.651 dolar seviyesinde işlem görmüştü. Altının gram fiyatı, 364,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 357 lira seviyesinde dengelenmişti. 7 Nisan 2020 çeyrek altın 586 lira, Cumhuriyet altını da 2.392 liradan satılmıştı.