Altın fiyatları geçen yıl bugün ne kadardı? Bir yılda altın ne kadar kazandırır?

Gram altın fiyatları 7 Nisan Çarşamba günü saat 08.00'de kaydedilen verilere göre 453 lira alış ve 456 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görmekte. Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları da saat 08.00'de kaydedilen verilere göre çeyrek altın 729 lira alınırken, çeyrek altın satış fiyatı 745 lira olarak göze çarpıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.916,65 TL olurken Cumhuriyet altını satış fiyatı ise 2.971,72 TL. Peki altın fiyatı geçen yıl ne kadardı?

Altın fiyatları geçen yıl bugün ne kadardı?

7 nisan 2020 altın fiyatları nedir? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 1.651 dolar seviyesinde işlem görmüştü. Altının gram fiyatı, 364,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 357 lira seviyesinde dengelenmişti. 7 Nisan 2020 çeyrek altın 586 lira, Cumhuriyet altını da 2.392 liradan satılmıştı.