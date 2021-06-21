Altın fiyatları düştü mü çıktı mı? 21 Haziran altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum
Altın ne kadar? Hem ABD Merkez Bankası FED’in hem de TCMB’nin faiz kararı öncesi bir hayli hareketli olan altın, faizin sabit tutmasından sonra altın fiyatları düşüşünü sürdürdü. Haziran ayının ortalarında yatırımcısını üzen altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığı da sorgulanıyor. Peki altın fiyatları yükselir mi? Altın düşer mi? Altın en kadar olur? 21 Haziran altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın, çeyrek altın, bilezik alış satış ne kadar? İşte 21 Haziran altın fiyatların son durum...
Altın ne kadar? Hem ABD Merkez Bankası FED’in hem de TCMB’nin faiz kararı öncesi bir hayli hareketli olan altın, faizin sabit tutmasından sonra altın fiyatları düşüşünü sürdürdü. Haziran ayının ortalarında yatırımcısını üzen altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığı da sorgulanıyor. Peki altın fiyatları yükselir mi? Altın düşer mi? Altın en kadar olur? 21 Haziran altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın, çeyrek altın, bilezik alış satış ne kadar? İşte 21 Haziran altın fiyatların son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
498,95
502,70
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
500,40
500,52
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.776,67
1.776,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
800,63
818,31
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.202,55
3.263,38
YARIM ALTIN FİYATI
1.596,28
1.636,68
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.202,55
3.263,38
ATA ALTIN FİYATI
3.288,00
3.378,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
274,41
329,32
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
451,55
483,01