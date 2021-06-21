  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Azerbaycan hezimeti Paşinyan’ı yıkamadı! Ermenistan'da seçimi kazandı
"Bence Türkiye'nin geleceği parlak"
Myanmar askeri yönetim lideri, Rusya'ya ziyarette bulundu
Müsilaja karşı yapay su yolları
Ekonomi Altın fiyatları düştü mü çıktı mı? 21 Haziran altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum
Ekonomi

Altın fiyatları düştü mü çıktı mı? 21 Haziran altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum

Altın ne kadar? Hem ABD Merkez Bankası FED’in hem de TCMB’nin faiz kararı öncesi bir hayli hareketli olan altın, faizin sabit tutmasından sonra altın fiyatları düşüşünü sürdürdü. Haziran ayının ortalarında yatırımcısını üzen altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığı da sorgulanıyor. Peki altın fiyatları yükselir mi? Altın düşer mi? Altın en kadar olur? 21 Haziran altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın, çeyrek altın, bilezik alış satış ne kadar? İşte 21 Haziran altın fiyatların son durum...

Yeniakit Publisher
2021-06-21 07:55:00 - 2021-06-21 07:56:13
Altın fiyatları düştü mü çıktı mı? 21 Haziran altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum

Altın ne kadar? Hem ABD Merkez Bankası FED’in hem de TCMB’nin faiz kararı öncesi bir hayli hareketli olan altın, faizin sabit tutmasından sonra altın fiyatları düşüşünü sürdürdü. Haziran ayının ortalarında yatırımcısını üzen altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığı da sorgulanıyor. Peki altın fiyatları yükselir mi? Altın düşer mi? Altın en kadar olur? 21 Haziran altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın, çeyrek altın, bilezik alış satış ne kadar? İşte 21 Haziran altın fiyatların son durum...

GRAM ALTIN FİYATI

498,95

502,70

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

500,40

500,52

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.776,67

1.776,87

ÇEYREK ALTIN FİYATI

800,63

818,31

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.202,55

3.263,38

YARIM ALTIN FİYATI

1.596,28

1.636,68

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.202,55

3.263,38

ATA ALTIN FİYATI

3.288,00

3.378,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

274,41

329,32

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

451,55

483,01

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay