Altın fiyatları dünyanın başını döndürdü! Yatırımcılar dikkat! Resmen gün verildi

Ons altın 1 Haziran 2021 tarihinde gördüğü 1916 dolar seviyesinin ardından yönünü aşağı çevirdi. Ons,18 Haziran'da 1761 dolar seviyesini görürken, kayıp yüzde 9'a yaklaştı. Gram altın fiyatları ise hem ons hem de dolar/TL'nin hareketleriyle kendine yön tayin ederken, 500 lira kritik bandının üzerinde tutunma mücadelesi veriyor.

Altın fiyatları Haziran ayında yönünü aşağı çevirdi

Covid-19 sürecinde aşılanmanın hızlanması, ekonomilerin açılması durumu piyasada bulunan bol likidite ile birleşince hem küresel düzeyde büyüme beklentileri arttı hem de enflasyon endişeleri körüklendi. Bununla beraber 'Enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkan altın için talep arttı. Nitekim altın fiyatları ons tarafında Mart ayında gördüğü 1676 dolar seviyesinden 1916 dolar düzeyine kadar tırmanırken, gram altın fiyatları ise Şubat ayında gördüğü 394 lira düzeyinden 538 liraya kadar tırmandı.

Ons altın 2021 yılı dip ve tavan rakamları dikkate alındığında 240 dolar primlenerek, yatırımcısına yüzde 14 kazandırdı. Gram altın ise 144 liralık bir primle yatırımcısına yüzde 36 getiri sağladı.

Altın fiyatları neden düştü?

Altın fiyatları için düşüşün temel nedeni olarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) artan enflasyon ve enflasyon beklentileri neticesinde varlık alımlarını kısarak, piyasalarda parasal sıkılaşmanın ilk fitilini yakma ihtimali görülüyor.

Fed üyelerinin artık birçoğunun varlık alımlarının azaltması yönünde tartışmaların başlaması gerektiği yönünde beyanlarda bulunması ve özellikle ilk faiz artırım beklentisinin 2024 yılından 2023 yılına çekilmesi durumu altın fiyatları için yükselişleri sınırlayan ana etmen olarak dikkat çekiyor.

Altın fiyatları yön arıyor

Altın fiyatları, 'Artan enflasyon endişeleri ve beklenenden önce olası bir sıkılaşma hamlesi' arasında kalarak yön bulmakta zorlanıyor. Enflasyon altın fiyatlarını desteklerken, olası sıkılaşma hamlesi baskılanmayı beraberinde getiriyor.

2021 bitmeden Tapering süreci başlayabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Haziran ayı FOMC toplantısında varlık alımlarının azaltılması (Tapering) ve faiz mesajlarında önceki toplantılarına nazaran daha şahin bir tutum gösterdi. Ekonomistler beklentisi 2021 yılı sonuna doğru bir varlık alım azaltımı gerçekleşebileceği yönünde oluşurken, açıklamalar altın fiyatları öncülüğünde varlık fiyatlarında bir baskılanmayı beraberinde getirdi.

Janet Yellen kafaları karıştırmaya devam ediyor

İşin parasal yönünü ifade eden faiz karar metninin ardından Fed üyelerinin de söylemlerinde bir şahinleşme dikkat çekti. Bunun yanında maliye politikasının patronu ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyon endişelerini dile getirerek, "Enflasyon yılsonuna kadar cari düzeyinin altına gelmeli" diye konuştu. Bu açıklama "'Tapering süreci beklenenden erken mi başlayacak" algısı yaratarak piyasalarda kafaları karıştıran bir diğer unsur oldu.

FED neye göre karar verecek?

Fed Başkan Jerome Powell'ın daha önce yaptığı açıklamalar dikkate alındığında, enflasyonda yükselişin geçici olduğu ve özellikle ekonomik toparlanmanın öncü verisi olan tarım dışı istihdam verisinde güçlü bir ivmelenme görmeden 'Varlık alım süreci' ile ilgili tartışmaların yersiz olduğu vurgusu öne çıktı.

FED istihdam verisine dikkat çekiyor

Ekonomistlerin bir çoğu küresel büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiği şu ortamda Fed'in tarım dışı istihdam verisinde güçlü toparlanma gördüğü anda varlık alımlarının azaltılması durumunu masaya yatıracağı yönünde görüş beyan etti. Tarih olarak da yılın son ayları veya 2022 yılının başları öne çıktı.

Kritik veri cuma günü açıklanacak

Piyasalar Temmuz ayına hareketli girecek. Fed Başkanı Jerome Powell'ın sıkça işaret ettiği tarım dışı istihdam verisi 2 Temmuz Cuma günü saat 15:30'da açıklanacak. Ayrıca Temmuz ayı başında ABD istihdam raporu, işsizlik maaşı başvuruları da piyasalarında radarında olacak.

ABD'de tarım dışı istihdam 559 bin ile Mayıs ayında da beklentilerin altında kalsa da Nisan ayında gerçekleşen 266 bin düzeyinin oldukça üzerinde yer alarak Covid-19'da aşılanmanın hızlanmasının etkisiyle toparlanmaya işaret etti. Bu bağlamda 2 Temmuz tarihinde Haziran ayı istihdam verisinin açıklanacağı saatte tüm piyasada gözler ABD'ye dönecek.

Ağustos ayındaki Jackson Hole toplantısına dikkat!

ABD'de her yıl Jackson Hole kasabasında düzenlenen toplantı, FMOC toplantılarından bir adım öne çıkıyor. Ekonomistler, Fed dışında dünyanın diğer büyük merkez bankalarının da katılacağı bu toplantıda net mesajlar çıkma olasılığını daha gerçekçi olarak değerlendiriyor.

Ekonomist varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımı için beklentilerin 2023 yılından önceye çekilmesi durumunda altın fiyatlarında satış baskısının artacağı yönünde görüş bildirirken, bu baskılanmanın 'Tapering' sürecinde bir netleşme görülmesine kadar sürebileceğini ifade etti.

Gram altın fiyatları için özellikle, ons fiyatının yanında dolar/TL'deki gelişmeler öne çıkıyor. Analistler, Fed'in olası sıkılaşma hamlesi sonrası ons tarafında bir satış baskısı oluşsa bile, dolar kurunda bir miktar güçlenme görüleceğinden gram altın fiyatları için düşüşün sınırlanabileceği yönünde görüş bildirdi.

Gram altın fiyatları için 540-550 lira seviyesi önemli direnç seviyesi

Gram altın fiyatları için ayrıca 500 lira seviyesi hem düşüşte hem de yükselişte güçlü psikolojik nokta olarak göze çarparken, yukarıda 540-550 bandı önemli direnç seviyesi olarak ifade ediliyor. Aşağıda ise 465 TL seviyesi önemli destek seviyesi olarak öne çıkıyor.