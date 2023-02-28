Altın fiyatları, dolar ne kadar oldu? 2023 yılı altın fiyatları ne olur, düşer mi? 28 Şubat son güncel: Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, ons, cumhuriyet, gram altının, çeyrek altında, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 28 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Dünya Altın Konseyi'nden 2023 tahmini: Yıl sonu 2,5 olursa fiyatlar fırlar tahmininde bulunuldu

Peki altın alma zamanı mı yoksa satma zamanı mı?

İşte 2023 - 2024 yılı gram altın tahmini: Gram altınla ilgili çok çarpıcı bir tahmin geldi: Altın yıl sonunda tarihi zirveyi görebilir. Altının Aralık ayının sonunda 1.200 TL olacağını belirten İslam Memiş, 2023 yılı içerisinde ise gram altının 1.400 TL olacağını öngördü. Ons altındaki düşüş trendi ile birlikte yıl başından bu yana 1181TL zirve seviyesinden geri çekilen gram altında çekilmelerin nispeten ons altına göre daha hareketli.

28 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

ÖNE ÇIKAN VİDEO

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,8788 (Alış) - 18,8827 (Satış)

EURO: 20,0500 (Alış) - 20,0593 (Satış)

STERLİN: 22,8095 (Alış) - 22,9239 (Satış)

1 DOLAR = 18,88 TL

28 Şubat Salı 2023 canlı altın fiyatları...

????GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.098,45

Gram altın satış: 1.098,63

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.825,00

Çeyrek altın satış: 1.841,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.649,00

Yarım altın satış: 3.681,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.276,00

Tam altın satış: 7.334,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.428,00

Cumhuriyet altını satış: 7.540,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.469,00

Ata altın satış: 7.523,00