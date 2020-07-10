Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Temmuz güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcılar ve gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Cumhuriyet Altını kaç TL? Yarım Altın kaç TL? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar...
Altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken altın yatırımı yapmak konusunda planları olanlar, konuyla ilgili son dakika haberleri, güncel rakamları araştırmaya başladı.
Gram altın fiyatları ne kadar?
Gram altın fiyatları geçtiğimiz iki gün üst üste seyreden yükseliş trendinin aksine yeni güne aşağı yönlü seyirle başladı. Saat 08.30’da kaydedilen verilere göre gram altın fiyatları 397 lira üzerinden işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek altın fiyatları bugün tıpkı gram altın fiyatları gibi güne aşağı yönlü seyirle başladı. Çeyrek altın fiyatları 645 lira alış ve 654 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.
Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?
Cumhuruyet altını fiyatları 2.580,60 lira alış ve 2.602,90 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Yarım altın fiyatları ne kadar?
Yarım altın bugün 1.290,30 TL'den alınırken 1.306,50 TL'den satılıyor.
Reşat altını fiyatları ne kadar?
Reşat altını bugün 2.611,97 TL'den alınırken 2.634,75 TL'den satılıyor.
Altın (ONS) fiyatları ne kadar?
Altın (ONS) bugün 1.799,24 TL'den alınırken 1.799,76 TL'den satılıyor.