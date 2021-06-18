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Ekonomi Altın fiyatları bugün kaç TL? 18 Haziran 2021 güncel altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları bugün kaç TL? 18 Haziran 2021 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından Altın fiyatları bugün kaç TL? 18 Haziran 2021 güncel altın fiyatları merak ediliyor. İşte 18 Haziran 2021 güncel altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2021-06-18 20:58:00 -
Altın fiyatları bugün kaç TL? 18 Haziran 2021 güncel altın fiyatları

18 Haziran 2021 altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? Anlık Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı!

Altın fiyatları bugün kaç TL?

Küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle beraber haziran başında tüm zamanların zirvesi olan 534 TL'ye yakın bir seviyede bulunan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişle kayıp yaşayarak 500 TL'ye kadar gerilemişti.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 497 liradan tamamladı.

Ancak altının gramı küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL ’nin 8,70’i görmesiyle haftanın som işlem gününde de 500 TL sınırında işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 499 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını da 3.335 liradan satılıyor.

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