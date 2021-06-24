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Ekonomi Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? 'Bu seviye geçilirse...'
Ekonomi

Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? 'Bu seviye geçilirse...'

Altın fiyatları ne olcak? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? gibi soruların yanıtları aranırken IKON Menkul, altın fiyatları ile ilgili iddialarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 20:51:00 -
Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? 'Bu seviye geçilirse...'

Altın fiyatları ne olacak sorusunun cevabı, altına yatırım yapacaklar ve altını olanlar tarafından merak ediliyor. IKON Menkul, altın fiyatları ile ilgili iddialarını paylaştı.

paraborsa.net'i haberine göre; IKON Menkul altında 1787.50 direncinin bugün de test edildiğini ve geçilemediğini belirtti.

IKON Menkul, bu seviyenin geçilmesi ve üzeri fiyatlamada yukarı yönlü momentumun hız kazanabileceğini, bu durumda 1803 ve 1815'in direnç olarak takip edilebileceğini iddia etti.

IKON Menkul'un açıklamasının devamında "1787.50 direnci altında kalındığı sürece ise geri çekilmeler görebiliriz. Bu durumda da 1763.25 ve 1738.45 destek oluşturabilir." iddialarında bulunuldu.

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