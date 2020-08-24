Altın fiyatları altın ne kadar oldu?

Altın Fiyatları - Döviz, Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları, canlı altın fiyatları, 22 ayar altın fiyatları, Cumhuriyet altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, anlık altın fiyatları, tam altın fiyatları vatandaşlar tarafından her daim merak edilen konular arasında. Geleneksel yatırım araçları arasında yer alan altın günümüzde birbirinden farklı özellik ve kriterlere sahip özellikleriyle piyasada işlem görmekte. Kuyuculardan alınan altınlar evde yastı altında biriktirme dönemi sona ermiş ve son yıllarda yerini bankalar üzerinden alınan ve yine bankalar üzerinden açılan altın hesabına rağbet artmıştır. Hem ülkede hem de dünya genelindeki gelişmelerden piyasalar da etkilenmekte. Piyasalara güvenin azaldığı zamanlarda altına yatırım artmakta vatandaşların birikimlerini altından yana tercih etmesi altına rağbeti artırmıştır.

Banka altın hesabı nasıl açılır?

Bankalardan altın nasıl alınır, bankalara altın nasıl satılır? Bankada altın alıp ve altın satmak oldukça tercih edilen bir yöntemdir. Bankadan altın almak suretiyle altana yatırım yapmak kolay olduğundan vatandaşlar bankalardan gram altın hesabı açanların sayısında büyük artışın olduğu da vatandaşın altına yatırım yaptığının en bariz kanıtıdır. Eğer elinizde para var ve paranızı altına çevirmek istiyorsanız banka altın hesabı açabilirsiniz. Dakikalar içinde banka hesabınız üzerinden altın hesabı açabilirsiniz. Altın hesabı açmak için illa ki bankaya gitmeye gerek yok. İnternet bankacılığı üzerinden ya da ATM’ler üzerinden altın hesabı oluşturabilirsiniz.

Hangi altın alırsak kazanırız?

En çok hangi altın kazandırıyor? Altına yatırım yapacaklar altından kazanmak istiyorsa altına uzun vadeli yatırım yapmalı. Yani altından para kazanmak için orta vadeden ziyade uzun vadede para kazanılmaktadır. Orta vade en az bir yıl uzun vade ise 2 ya da 3 yıl olarak kabul edilmekte. Hangi altını alırsak daha çok kazanırız? Altının bir çok çeşidi söz konusudur. Cumhuriyet altını, gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın gibi. Gram altın ile cumhuriyet altını getirisi arasında fark olmadığını uzmanlar tarafından söylenilmekte. Cumhuriyet altını Darphane basıyor belli bir fre alırken rafinelerin bastığı gram altının da firesi söz konusu. Bundan dolayı da fiyatlar bundan bir miktar etkileniyor. Uzmanlar hem cumhuriyet hem de gram altının da tercih edilebileceğini söylemekte. Cumhuriyet altınında adet söz konusu iken gram altında ise gram söz konusudur.

Gramın en küçük birimi yarım gram altındır. 1 gram 2.5 gram vs gibi külçe altınlar söz konusu. Küçük tasarruf yapacakların yoğun bir şekilde tercih ettiği yatırım araçlarından biridir gram altın almak. Özellikle de gençler ve ev hanımlarının ilk tercih ettiği altın yatırım aracı dense yanlış söylenilmiş olunmaz. Bileziğe yatırım yapmak mantıklı mı? Bilezik para kazandırır mı? Bilezik alım satım fiyatına göre yüzde 5 dolayında alım satım farkı söz konusu olmakta. Cumhuriyet ve gram altınlarındaki alım satım arasındaki fark en fazla yüzde 1 seviyesindedir. Onun için tasarruf edilecek ise ya cumhuriyet altını ya da külçe altın bu da gramlarına göre de alınabilir. Genellikle ev hanımları altın günleri düzenlemek suretiyle de çeyrek altın almakta. Çeyrek altının da cumhuriyet altını olanların biraz daha getirileri iyi olmaktadır. Çeyrek altında yeni tarih ve eski tarih söz konusudur.

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış 457,60 TL

Gram altın satış 460,31 TL

ONS altın fiyatı ne kadar?

Alış 1.938,54 TL

Satış 1.942,42 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış 728,20

Çeyrek altın satış 744,32

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış 2.912,79

Cumhuriyet altını satış 2.968,18

Yarım altın ne kadar?

Yarım altını alış 1.451,84

Yarım altın satış 1.488,64