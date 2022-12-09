Altın fiyatları 2023 yılı ne olacak? Canlı altın: 9 Aralık Cuma güncel çeyrek altın ne kadar? Gram altın, ata, yarım altın kaç para

Altın fiyatlarının haftayı yükseliş eğilimi ile kapatması bekleniyor. Ons altının bu seviyeye çıkması halinde yurtiçinde gram altın 2 bin liraya kadar yükselebilir. Ünlü analistlerden altın piyasalarını sallayan iddialar geliyor. Son günlerde hareketli bir grafik izleyen altın fiyatları 9 Aralık Cuma gününde yeşil yönlü ibreyi gösteriyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Aralık 2022 çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik alış - satış fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, İsviçre merkezli banka ve finans şirketi Credit Suisse tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Değerlendirmede Rusya'nın petrol karşılığında altını kabul etmesi halinde fiyatların ikiye katlanacağı ve 3 bin 600 doları göreceği belirtildi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GÜNCEL 9 ARALIK 2022 CUMA

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri altın kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Altınne kadar oldu? 9Aralık 2022 Altın Kuru - gram altın, ons altın fiyatı, çeyrek altın, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.075,66

1.075,84

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1.721,05

1.759,00

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.788,89

1.789,36

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.884,19

7.014,48

YARIM ALTIN FİYATI

3.431,34

3.518,00

ZİYNET ALTIN FİYATI

6.884,19

7.014,48

ATA ALTIN FİYATI

7.154,98

7.332,94

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

983,89

1.046,10

ALTIN, RUSYA'NIN O ADIMI ATMASI HALİNDE 2 KATINA ÇIKACAK!

Credit Suisse'den Zoltan Pozsar, Rusya'nın petrol karşılığında altını kabul etmesi halinde altın fiyatlarının 2'ye katlanacağını belirtti.

Pozsar fiyatların 3 bin 600 dolara çıkacağını ifade etti.

Pozsar, bu sonucun 2022'nin "düşünülemez makro senaryoların olduğu sürprizleri göz önüne alındığında o kadar da abartılı olmadığını" ifade etti.

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