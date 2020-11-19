Altın fiyatları 19 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatları son durum

Altına yatırım yapan ya da yapacak vatandaşın gözü kulağı, Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi reformu açıklamasıyla birlikte altın fiyatlarında hareketlenme bekleniyor. 19 Kasım Perşembe altın ne kadar? Kapalçarşı altın fiyatları yatırımcı tarafından araştırılıyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, Çeyrek altın fiyatı, 22 ayar bilezik fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı. İşte altın fiyatı son durum.