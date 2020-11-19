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Ekonomi Altın fiyatları 19 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatları son durum
Ekonomi

Altın fiyatları 19 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatları son durum

Altına yatırım yapan ya da yapacak vatandaşın gözü kulağı, Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi reformu açıklamasıyla birlikte altın fiyatlarında hareketlenme bekleniyor. 19 Kasım Perşembe altın ne kadar? Kapalçarşı altın fiyatları yatırımcı tarafından araştırılıyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, Çeyrek altın fiyatı, 22 ayar bilezik fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı. İşte altın fiyatı son durum.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 08:11:00 - 2020-11-19 08:20:52
Altın fiyatları 19 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatları son durum

Merkez Bankası Başkanı olan Naci Ağbal başkanlığında bugün önemli bir toplantı yapılacak. Merkez Bankası (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıklaması bekleniyor, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasaların bu karara nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

Altın fiyatları ne kadar? 

Altın ons fiyatı

1.867,89

1.868,45

Gram altın fiyatı

464,05

466,66

Çeyrek altın fiyatı

741,76

758,14

Yarım altın fiyatı

1.478,64

1.516,09

Cumhuriyet altını fiyatı

2.966,54

3.022,91

22 ayar bilezik fiyatı

419,96

436,20

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