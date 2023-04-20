Altın fiyatlar! Altın için yeni tahmin: O tarihte ani hareketlilik! | Piyasalarda: Altın almalı mı, satmalı mı? Bayramdan sonra altın ne olur?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatlarında düşüş başladı. Tedirgin altın yatırımcısına kritik 'bekleyin' uyarısı yapıldı. Altın fiyatlarının yükseleceği tarih açıklanırken, yeni rakamlar telaffuz edildi. Doların küresel para birimleri karşısında güçlenmesiyle altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası ons altın 2000 doların altına kadar inmişti. Bu düşüşle beraber içeride Gram Altın TL ise 1250 TL'nin altını görmüştü.

Altında yükseliş sürüyor. Yeni rekor seviyeleri test ediliyor. Peki bu yükseliş ne kadar daha sürecek? Yatırımcısı altın almalı mı satmalı mı? Altında son durum ne?

Bayramdan sonra altın ne olur? Altınla ilgili tüm merak edilenleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek'in konuğu olan kuyumcu Necati Akın verdi..

Necati Akın'ın öne çıkan sözleri:

"Vatandaşlarımız şu anda altın alımı yapabilir. Altın fiyatlarının daha da yükselmesini bekliyoruz. Orta ve uzun vadede piyasalara bakıldığı zaman beklentiler bunu gösteriyor. Bir de tabi bu durumda en güvenli liman altın.

Şu anda en iyi yatırım aracı altın ve bence vatandaşlar bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Şu anda yaz ayları gelmeye başladı.. Sezonun başlamasıyla birlikte altında hareketlilik başlayacak. Fiyatların yukarı doğru gelmesini bekliyorum. Yani buradan anlaşılabileceği gibi altında yükseliş sürecek.".

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VERİ GELDİ ALTIN FİYATLARI HIZLA YÜKSELDİ

Düşüş sonrası altında yatay seyir sürerken ABD'den gelen yeni veri fiyatları hızla yukarı çekti.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.975,48 ve en yüksek 5.138,08 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,58 azalarak 5.012,34 puandan tamamladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,95 değer kaybıyla 1.248 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,96 azalışla 8.361 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 2.066 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.046 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,20 artışla 19,4060 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,37 kayıpla 21,2780 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,11, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,38 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

VERİ GELDİ ALTIN FİYATLARI HIZLA YÜKSELDİ

Küresel piyasaları yakından ilgilendiren ABD verilerine bir yenisi daha eklendi. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 245 bin oldu. Beklentiler 240 bin olmasıydı. ABD'de devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 1 milyon 865 bine ulaştı.

Veri sonrası Altın fiyatları hareketlendi. Güne 1915 dolardan başlayan ONS altın veri sonrası hızla 2017 dolara kadar yükseldi.

Ons altındaki yükseliş sonrası güne 1242 TL'den başlayan Gram Altın ise 1250 TL bandına tekrar yükselerek kayıpları geri verdi.

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