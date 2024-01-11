Altın fiyatında kur etkisi kalıcı mı? Gram ve çeyrekte tablo şekilleniyor

Ons altında son dört işlem gününde geri çekilmeler yaşanmasına rağmen 2020 dolar üzerinde kapanışlar gerçekleşiyor. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi (Türkiye saati ile 16: 30'da açıklanacak) aralık ayında yılsonu hane halkı talebi artması beklentisi ile bir önceki aya göre yüksek açıklanması bekleniyor.

Çeyrek altın serbest piyasada saat 11:45 itibarıyla 3213 lira seviyesinden işlem görürken gram altının da 1961 lira seviyelerinde seyrediyor.

Geri çekilme yaşanır mı?

Bu gerçekleşirse tekrar ons altında geri çekilme yaşanabilir. Teknik olarak İlk destek noktası 2025 dolar takip edilirken bu seviye altında 2020 ve 2010 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2035 dolar seviyesi üzerinde 2045 dolar ile 2060 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takipte olacak

Kur etkisi kalıcı mı?

Gram altında kurda yaşanan kalıcı yükselişin etkisi görülüyor. Dün bütün gün 1950TL üzerinde tutunmayı başaran gram altında ons altın yatay fiyatlamasının etkisi sınırlı kaldı. Bugün ABD enflasyon verisi ons altın üzerinde etkili olabilir. Beklentilerin üzerinde açıklanan veri ons altını aşağı yönlü baskılayabilir. Kur tarafında ise yükselişin devam etmesi bekleniyor. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1960TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1970TL ve 1980TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1950TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1940TL ve 1930TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.