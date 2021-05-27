Altın fırtına gibi esiyor! Yükselişini hızlandırdı

Gram altın fiyatları, ons altından aldığı rüzgarın etkisiyle 519 lirayla yılın zirvesini tazeledi. Kripto paralarda, Bitcoin öncülüğünde yaşanan sert düşüşün ardından piyasalarda güvenli liman talebinin artması altın fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur olarak dikkat çekiyor.

Ons altın fiyatları 1900 kritik direncini kırdı. Emtia fiyatlarındaki yükselişin körüklediği artan enflasyon endişelerine rağmen Fed üyelerinin, enflasyonda yükselişin geçici olduğuna dair açıklamaları ve parasal genişlemenin süreceği şeklinde güvercin mesajları altın fiyatları için ana destek unsuru oldu. Gram altın fiyatları, ons tarafından aldığı rüzgarın etkisiyle önce 500 lirayı aştı ardından yeni haftada 519 liraya kadar yükselerek yılın zirvesini tazeledi. Gram altında zirve seviyesi 540 lira düzeyinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları için, hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki hareket etkili oluyor. Altın yatırımcıları için son dönemde ons fiyatı öne çıkarken, özellikle Haziran ayı Amerikan Merkez Bankası (Fed) para politikası kurulu mesajları kritik olacak.

"Altın fiyatlarını 2000 dolara götürecek bir dinamik yok"

Ata Yatırım Cem Tözge, emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bağlı olarak hareket izlediğini ifade eden Tözge, "Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır. Ancak ben altında 2000 dolarla götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum" dedi.

"Gram altın için 500'lere geri çekilme alım fırsatı olabilir"

Dolar endeksindeki geri çekilmenin ons altın için destekleyici olduğunu ifade eden Gürsoy, "Gram yatırımcısı ons ve dolar/TL'yi takip ediyor. Hem ons hem de kur yukarı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla gram altın için 500'lere kadar geri çekilme belki de alım fırsatı olabilir" dedi.

"Gram altın fiyatları için 550 lira seviyesi kritik direnç"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Emtia fiyatlarını destekleyen olumlu faktörlerin öne çıktığını açıklayan Memiş, "Gram altında 550 lira seviyesi kritik direnç" dedi.