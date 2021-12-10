  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın emzikler piyasada! Duyan inanamadı
Ekonomi

Altın emzikler piyasada! Duyan inanamadı

Altın fiyatlarının tavan yaptığı şu günlerde ilginç bir haber konuşuluyor. Fiyatları 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında değişen altın emzikler yeni torun sahibi anneanne ve babaanneler tarafından büyük ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 09:35:00 -
Altın emzikler piyasada! Duyan inanamadı

Bursa Vakıflar Bölgesi’ndeki kuyumcular çarşısında satılan altın emzikler ilgi görüyor. Fiyatların 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında satılan emziklere en çok rağbeti anneanne ve babaanneler gösteriyor. 2-3 gram olarak satılan emzikler daha sonra aileler tarafından hatıra olarak saklanıyor. Emziklerin yanı sıra altın biberonların da satıldığı kuyumcularda artan altın fiyatlarına rağmen bu ürünler vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor.

20 yıla yakındır kuyumculuk sektörü içerisinde bulunan Mustafa Turan, “650 yıllık çarşıda kuyumculuk yapıyorum. Çocuklar her zaman dünyaya geliyor ve nesilden nesle bu şekil devam ediliyor. Bu altın emzik ve biberonlar için anneanneler ve babaanneler adeta yarışıyor. Bunu tatlı rekabet olarak adlandırabiliriz. Altın emzikler için çocuk doğduğu gibi anneanne ve babaanne tarafından çocuğun ağzına bir kere değdirdikten sonra odasına asılarak hatıra olarak saklanıyor. " dedi.

"2 bin 500 ila 3 bin lira "

Turan "Aralarında ‘İlk emzik benden’ yarışması var. Şu an ilgi gören bu ürün 2 buçuk 3 gram civarında geliyor. Fiyat olarak ortalama 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında değişiyor. Bu ürünler farklı olduğu için değerleri ne kadar olursa olsun ilgi çekiyor ve satışları devam ediyor” diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’nin F-35 şantajı yerli savaş uçağına yaradı! Amerikan basınından TF-X açıklaması
Gündem

ABD’nin F-35 şantajı yerli savaş uçağına yaradı! Amerikan basınından TF-X açıklaması

ABD basını, Türkiye'nin Milli Muharip Uçak (MMU) projesiyle ilgili bir makale kaleme aldı. Beşinci nesil savaş uçağı TF-X'in özelliklerine d..
Hazine ve Maliye Bakanı'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan flaş asgari ücret açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili, "İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler, bu yıl da işç..
Çiftçi şans eseri buldu! Milyoner oldu
Dünya

Çiftçi şans eseri buldu! Milyoner oldu

Hindistan'ın Panna bölgesinde bir çiftçi tesadüfen 60 bin dolar değerinde 13 karatlık bir elması buldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay