Altın düştü mü? Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik kaç para 28 Nisan altın anlık altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika haberleri son günlerde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altına yatırım yapanlar gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, 22 ayar bilezik fiyatı kaç para olduğunu tam kapanma öncesi merak ediyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam edilirken, altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Hafta ortasına gelindiğinde altın fiyatlarında düşme eğilimine girdiği görülmekte. İşe 28 Nisan altın fiyatları.
Altın fiyatları son durum ne oldu? Haftaya dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrinde etkisiyle yükselişle başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları günün ilk saatleriyle birlikte sert düşüşe geçti. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları en kadar? İşte 28 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 467,29
Gram altın Satış: 467,37
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 751,00 TL'den
Çeyrek altın Satış: 775,00 TL'den satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 2.986,00
Cumhuriyet altını satış: 3.085,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.493,00
Yarım altın satış: 1.549,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.100,05
Tam altın satış: 3.178,26
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.066,00
Ata altın satış: 3.166,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
420,95
451,23