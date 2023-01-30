Altın, dolar ve gümüşü olanlara İslam Memiş'ten son uyarı: Son bir kez yaşanabilir, ters köşe olmayın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Tv100'deki "Bu hafta faiz kararları açıklanıyor!" başlıklı yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte İslam Memiş'in o değerlendirmeleri:

Bu hafta piyasalarda enflasyon, faiz kararları ve önemli veriler var.

Amerika Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarını açıklayacak.

Çarşamba günü ADP özel sektör istihdam verileri yayımlanacak.

Çarşamba akşamı ise Fed faiz kararını açıklayacak.

Perşembe günü İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası kararları yılın ilk faiz kararını açıklayacaklar.

Fed’in 25 bp faiz artırması, İngiltere’nin 50 faiz artırması, Avrupa’nın sabit bırakması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta para piyasalarında volatilitenin artabileceğini belirtmek isterim.

Geniş band aralığında dalgalanan fiyatlamalarda 1 Şubat’tan itibaren fiyatların ve piyasaların oturduğunu görebiliriz.

Dolar endeksinin (dxy), son kez 103,50 devamında 105,00 seviyesine kadar yükselebileceğini öngörüyorum.

Devamında ise 94-92 seviyesine kadar geri çekilmesini bekleyeceğim.

Ondan sebep altın, gümüş, borsa, parite ve kripto paralar da 2-3 haftalık geri çelmeler sürpriz olmaz.

Fed sonrası emtia tarafında atak beklenebilir ancak ters köşe olmayın!

Dolar endeksi (dxy), son bir atak için yukarı gidebilir.

İç piyasalarda siyasi açıklamalara ve yeni teşvik, destek ve yapılandırma haberlerine odaklanacağım.

Bankalar kredi musluklarını açabilir ve paraya ulaşımı kolaylaştırabilir.

Yani, bu hafta bankalar tarafından gelecek açıklamalar da önemli olacak.