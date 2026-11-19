Selvi yazısında şunları ifade etti: “Fon olayı ortaya çıktığında Özlem Zengin ilk olarak ‘liste açıklansın’ diye çıkış yaptı. Ardından bakanlar ve parti yöneticilerinden ‘liste açıklansın’ talepleri geldi. Ama ilk gün onu söylemek önemliydi. Önceki gün Meclis’te Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir’de 19 vatandaşımızın feci bir şekilde can verdiği HABAŞ fabrikasındaki iş cinayetini gündeme getirdi.

19 kişinin hayatını kaybettiği olayda HABAŞ’ın patronu Mehmet Rüştü Başaran’ın yalısında ev hapsinde tutulmasını eleştirdi. Bunun üzerine gözler AK Parti grubuna çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ‘HABAŞ’ın patronu neden yalıda olsun’ diye çıkış yaptı.

Özlem Zengin’in konuşmasının bu bölümünü aynen aktarıyorum. ‘Ali Mahir Bey gibi rahatsızım. Niçin bir patron yalısında ev hapsinde olsun? Ben de rahatsızım AK Parti milletvekili olarak, benim arkadaşlarım da rahatsız. 19 insan hayatını kaybetmiş, daha evvel yapılan bir sürü iş kazası var. E, o zaman toplum vicdanını rahatlatacak, hak edecek bir ceza verilsin ya bir şey yapılsın, uygulama yapılsın. Ev hapsi nedir yani bu insanlar için? Tabii ki biz de bundan rahatsızız’ dedi.

İş cinayetinden dolayı 19 kişi feci şekilde can vermiş ancak HABAŞ’ın patronu Mehmet Rüştü Başaran yalısında oturmuş, sağa sola talimat veriyor. En ufak bir vicdan kırıntısı taşımadan, en ufak bir pişmanlık eseri göstermeden kendisi hakkında olumlu haberler yaptırmaya çalışıyor. 19 kişi toprağın altına girerken patronun yalıda oturması insanların vicdanını yaralıyor. Benim vicdanımı da yaralıyor. Siyasette duruş önemlidir dedim. Siyasette vicdan da önemlidir. Özlem Zengin’i vicdanlı duruşundan dolayı tebrik ediyorum”