Keçiboynuzu çayı: En güvenli çay olduğu ortaya çıktı! Meşhur lezzeti hasta olmamak için yapın! Gülümseten tarif

Keçiboynuzu, baklagiller familyasına ait bir ağaç türüdür. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişen bu ağacın boyu 10 – 15 metreye, yaprakları ise 20 santimetreye ulaşabilir. Yapraklarını dökmeyen ve dört mevsim yeşil olan keçiboynuzu, sert ve koyu yeşil renkte yaprakları olan, yaz aylarında yeşil renkli çiçekler açan ve siyah boynuz şeklinde meyve veren bir ağaçtır.

En erken 15 yaşında meyve vermeye başlayan bitkide, bu dönemde tohum kesesi olarak adlandırılan meyveler 30 cm boyuna ulaşır. Meyve, yaprak ve çekirdeklerinden yararlanılan keçiboynuzu, meyve, pekmez ve toz olarak kullanılabildiği gibi, çay şeklinde de tüketilmektedir.

Keçiboynuzu çayının içerdiği vitamin ve mineraller nelerdir?

Keçiboynuzu fosfor, kalsiyum ve E vitamini açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. A, B, B2, B3 ve D vitaminlerini barındıran keçiboynuzu; aynı zamanda çinko, demir, magnezyum gibi minerallere ve yüksek şeker miktarına sahiptir. Vücut için doğal bir güç ve besin kaynağı olan keçiboynuzu, çay olarak yaygın bir şekilde tüketilir.

Keçiboynuzu çayı nasıl hazırlanır?

Keçiboynuzu çayı iki farklı şekilde hazırlanır. Demleme şeklinde yapılan ilk tarifte, 4 – 5 adet yıkanmış keçiboynuzu 1 litre kaynamış suya atılarak 45 dakika bekletilir. Eğer keçiboynuzları suya parçalanarak atılırsa, 20 dakika beklenmesi yeterlidir. Keçiboynuzu çayının diğer bir hazırlama yöntemi ise haşlama yöntemidir. Kaynamakta olan yarım litre suya 5 adet keçiboynuzu atılarak, kısık ateşte 10 dakika kaynatılır. Sonrasında süzülerek sıcak ya da soğuk olarak içilir.

KEÇİBOYNUZU KÜRÜ NASIL YAPILIR?



Keçiboynuzu kürünün yapılabilmesi için 5 ila 10 tane keçiboynuzunun kullanılması yeterli olmaktadır. Kürün hazırlanabilmesi için içme suyu ve keçiboynuzu yeterli olmaktadır. Kür için gerekli olan keçiboynuzunu ise aktarlardan kolaylıkla temin edebilirsiniz.

Yaklaşık olarak yarım litre suyun bir tencereye alınarak kaynatılması gerekir. Su kaynadıktan sonra ocağı kapatarak içine keçiboynuzlarını bölerek atabilirsiniz. Ardından ise kapağını kapatmanız gerekir.

Keçiboynuzu faydaları - Yabani keçiboynuzu faydaları

Bu faydaları şöyle sıralanır:

Yüksek kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığını olumlu etkiler.

Balgam söktürücü özelliği ile öksürük tedavisinde kullanılır.

Akciğerleri temizler, sigaranın yarattığı hasarı azaltmaya çalışır.

Alerjik hastalıklara, astım ve bronşite iyi gelir.

Keçiboynuzu çayının faydaları nelerdir?

- Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olan keçiboynuzu çayı, kemik erimesine karşı koruyucu özelliktedir.

- İçeriğinde yer alan çinko, potasyum ve demir ile kan hücrelerinin yapımında etkili olduğu bilinen keçiboynuzu çayı, aşırı kilo kaybı, kansızlık ve demir eksikliği tedavisinde destekleyicidir.

- Prostat enfeksiyonlarının tedavi sürecinde etkili olduğu ve erkeklerde görülen cinsel problemleri önlediği düşünülmektedir.

- Balgam söktürücü özelliği ile akciğeri rahatlatır. Bronşları açar ve nefes alışverişini düzenlemeye yardımcı olur.

- Çocuk ve yetişkinlerde ishale karşı kullanılan keçiboynuzu çayı, bağırsak parazitlerinin yok edilmesinde faydalıdır.

- Sindirime yardımcı olan keçiboynuzu çayı, midede yanma ve şişkinlik gibi sorunların azalmasında etkilidir.

Kuru keçiboynuzu nasıl yenir? Keçiboynuzu kürü nasıl kullanılır?

Kür boyunca her gün taze olarak yapılması gerekir. Elde ettiğiniz kürü, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez ve aç karnına içebilirsiniz. Keçiboynuzu kürü bir hafta boyunca uygulanır ve sonra bir hafta ara verilir. Bu şekilde 3 ay boyunca kür, uygulanmaya devam edilir.

Keçiboynuzu nasıl tüketilir?

Elde edilen su, sabah aç karnına; gece de yatmadan önce olmak üzere günde 2 kez tüketilir. Her gün taze olarak hazırlanır ve bir hafta boyunca uygulanmaya devam edilir. İkinci haftadan itibaren sadece gece yatmadan önce bir bardak olarak içilir ve uygulama 3 ay boyunca sürdürülür.

Yabani keçiboynuzu ağacı: Yaprak döken, Kuzey Amerika kökenli bir ağaçtır. Çoğunlukla dikenli dalları birçok yaprakçıktan oluşmuş uzun yapraklarla donanmıştır.

Aşılı keçiboynuzu yetiştiriciliği yapılmaktadır.Harnup fidanınızı torbasından kökleri dağılmayacak şekilde çıkartınız ve aşı yönü güneye bakacak şekilde çeviriniz. Aşı noktası toprağın 5-10 cm üstünde olacak şekilde toprakla kapatınız ve fidan başına asgari 20 litre can suyu veriniz.Yaz dikimlerinde açık alanda 3 güne bir 4-5 defa sulama yapınız.

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