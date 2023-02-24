Deprem sonrası TOKİ evleri başvurusu başladı mı? TOKİ afet konutları, koy evleri nereye yapılacak? Ücretsiz mi olacak?

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremleri 11 ili etkiledi. Binaların yerle bir olduğu ve can kayıplarının yaşandığı bölgelerde yaraları sarmak için toplu konut seferberliği başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 ile yapılacak afet konutlarının detaylarını paylaştı. İl il yapılacak konut sayısı paylaşılırken 70 bin köy evi de teslim edilecek. Peki, deprem sonrası TOKİ evleri başvurusu başladı mı? TOKİ afet konutları köy evleri nereye yapılacak? TOKİ afet konutları köy evleri ücretsiz mi olacak?

Depremlerden etkilenen 11 ilde ilk etapta 199 bin 739 kalıcı konut ile 73 bin 972 köy evi yapılacak. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlar, brüt 105 metrekare, net 85 metrekare ve 3 artı 1 olarak planlanıyor.

Süreç başladı

Afetin yaralarını sarmak için harekete geçen devlet, öncelikle maddi yardımlarına başladı.

"Hane Başına Destek Ödemesi" kapsamında depremzedelerin hesaplarında 10 bin lira yatırılırken, yıkılan evler için de en az 1 yıl süre istendi.

Ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle kalıcı konutlar için süreç başlatıldı.

199 bin 739 konut inşa edilecek

Bu kapsamda, belirlenen yeni alanlarda TOKİ eliyle ilk etapta Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Malatya'da 44 bin 770, Hatay'da 40 bin 426, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Şanlıurfa'da 3 bin, Adana'da 2 bin 200 ve Kilis'te 250 konut olmak üzere 199 bin 739 konut inşa edilecek.

TOKİ AFET KONUTLARI KÖY EVLERİ NEREYE YAPILACAK?

Konutlar nasıl olacak?

Konutlar, merkeze yakın, şehrin sosyolojisine, kültürel yapısına, demografik yapısına ve vatandaşın ihtiyacına göre belirlenen rezerv alanlarda yapılacak.

Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlar, balkonlar hariç 105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 olarak planlanıyor.

Köylerde ikamet eden, evleri yıkılan veya acil yıkılacak durumda olan depremzedelere de yöresel mimariye uygun, verandalı, net 93 metrekare 3 artı 1 köy konutları yapılacak.

Etap etap artırılacak

Bu kapsamda Malatya'da 17 bin 990, Hatay'da 15 bin 59, Kahramanmaraş'ta 13 bin 16, Adıyaman'da 9 bin 896, Gaziantep'te 9 bin 536, Diyarbakır'da 2 bin 927, Şanlıurfa'da 2 bin 81, Kilis'te 1002, Adana'da 701, Elazığ'da 386, 73 bin 972 köy konutu inşa edilecek.

Bakanlıkça mart ve nisan aylarında şehir merkezi ve köylerde 270 bin konutun yapımına başlanması, daha sonra etap etap bu sayının artırılması planlanıyor.

3-4 KATI GEÇMEYECEK

Deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci 10 maddeyle şu şekilde özetleniyor:

Yerleşime açılacak alanlarda tüm afet risklerinin tespiti yapılacak. Morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik arazi kullanımı incelenecek. Zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları devam edecek. Eski yerleşim alanlarının zemin incelemelerine göre, imar kısıtlaması, bina yoğunluğunda azaltım dahil seçenekler değerlendirilecek.

İlk kazma vuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremzede vatandaşların bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleştirilmesi hedefiyle düğmeye bastı.

Zemin etüt çalışmaları biten yerlerde Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 855 konut için ilk kazma vurulurken farklı bölgelerde 14 bin 597 konut için sözleşme süreci başladı.

28 Şubat'a kadar bu konutlar için imza süreci tamamlanacak.

İlçelere göre dağılım

Buna göre, sözleşme süreci başlayan konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

"Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 1490, Elbistan'da 1452, Pazarcık'ta 1097, Afşin'de 501, Malatya Batalgazi'de 1073, Doğanşehir'de 349, Adıyaman Örenli'de 580, Hatay İskenderun'da 492, Altınözü'nde 364, Hassa'da 376, Payas'ta 821, Gaziantep İslahiye'de 399, Nurdağı'nda 456, Nizip'te 921, Şanlıurfa Birecik'te 534, Eyyübiye'de 363, Diyarbakır Kayapınar 595, Adana Sarıçam'da 590, Osmaniye Toprakkale'de 152 konut ile Adıyaman genelinde 250 köy konutu."

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