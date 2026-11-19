Eyüpsultan Belediyesi’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belediye Özel Kalem Müdürü Çağdaş Elmalı’nın, 19 Kasım Perşembe sabahı evinde gözaltına alındığı bildirildi.

Elmalı’nın hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Çağdaş Elmalı’nın gözaltına alınmasının Ankara’da açılan bir davayla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor.

Ancak gözaltı işleminin söz konusu davayla ilişkili olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Gözaltı gerekçesi ve soruşturmanın kapsamına ilişkin yetkili makamlardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Çağdaş Elmalı’nın gözaltına alınmasının ardından başkan yardımcısı Özgür Nemutlu, basın müdürlüğü ve özel kalem müdürlüğünde görevli çalışanlarının da gözaltına alınacağı ifade ediliyor.