Türkiye'de otoyol ve köprü geçişlerinde uygulanan cezalar, son günlerde sosyal medyada paylaşılan yüksek tutarlı icra dosyalarıyla yeniden tartışma konusu olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya el attı.

HGS CEZALARINDA YENİ DÜZENLEME! İHLALLER AVUKATA GİTMEDEN ÇÖZÜLECEK

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ücretli otoyolları işleten şirketlerin temsilcileri ile cezalı Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ücretlerine çözüm konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.

ANLIK ÖDEME SİSTEMİ TALİMATI

Vatandaşların mağdur edilmemesi konusunda şirketlere uyarılarda bulunulurken, ödemelerin şirket finans birimlerinde anlık olarak görülmesini sağlayacak entegrasyon sayesinde avukata kadar uzanan sürecin sonlandırılması hedefleniyor.

ŞİRKETLER UYARILDI

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Karayolları Genel Müdürlüğünde dün ücretli otoyolları işleten firmaların temsilcilerinin katılımıyla sorunun çözümü noktasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda otoyol işletmecilerine uyarılarda bulunuldu. Buna göre bazı örneklerde vatandaşların zamanında ödeme yapmasına rağmen, şirket ile HGS ödeme sistemi arasında entegrasyon olmadığı için vatandaşın ödeme yaptığının görülmediği tespit edildi. Bu durumdaki örnekte HGS'sinden geçiş anında para çekilmiş ya da 15 gün içinde cezaya kalmadan ödemesini yapan kişilerin mağdur edilmemesi için entegrasyon süreçlerinin hızla tamamlanması kararlaştırıldı.

E-DEVLETE TELEFON TANIMLANMALI

Vatandaşların ihlalli geçişlerde ödenemeyen geçiş ücretlerini cezasız ödemeleri için 15 gün süreleri bulunuyor. Bunun için vatandaşların kendilerine tanımlı plakaya ait telefon numaralarını e-Devlet veya HGS sistemlerinde güncellemeleri gerekiyor.

İhlalli geçiş söz konusu olduğunda 15 gün içinde vatandaşlara sisteme kayıtlı olan telefon numaraları üzerinden SMS ile bildirim yapılıyor. 15 günün sonunda ödeme olmazsa 16 ila 45 gün arasında geçiş ücreti ikiye katlanıyor.

60 GÜN SONUNDA AVUKAT

46'ncı günden itibaren ise ceza 4'e katlanıyor. Bu süreçte vatandaşa tebligat gönderilerek cezai işlemlerden haberdar olması sağlanıyor. Eğer vatandaş tebligata rağmen geçiş ücretini ödemezse 60 günün sonunda dosyası avukata gönderiliyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında sürecin avukat aşamasına taşınmadan çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

HGS BORCU NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Sürücüler HGS hesap hareketlerini, ihlalli geçişlerini ve varsa cezalarını e-Devlet, PTT'nin HGS uygulaması ve ilgili otoyol işletmecilerinin internet siteleri üzerinden kontrol edebiliyor.

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "HGS" veya "Araçlarım" yazılarak ilgili hizmetlere ulaşılabiliyor. HGS borcu sorgulama ekranları şöyle sıralanıyor:

KGM – İhlalli geçiş ve borç sorgulama

PTT – HGS ihlalli geçiş bilgileri

PTT – HGS hesap bilgileri

PTT – HGS geçiş geçmişi

PTT – HGS müşteri hizmetleri