En azından denedi! Çiftlikten firar eden deve kuşu Kuşadası’nı birbirine kattı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşadığı çiftlikten firar etmeye karar veren deve kuşunun kaçışı planladığı gibi gitmedi. Karayoluna girerek araçların arasında kontrolsüzce koşan deve kuşu bir kamyonete çarpıp kaza da atlatırken Kuşadasını birbirine kattıktan sonra yakalanarak tekrar çiftliğe götürüldü.
Sabah saatlerinde Kuşadası ilçesi kırsal Değirmendere Mahallesindeki yaşadığı çiftlikten bakıcılarını da atlatarak firar eden deve kuşu karayoluna çıktı. Sürücülere zor anlar yaşatan ve trafiği birbiren katan deve kuşunu görenler durumu 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi.
Bu arada çiftliktekiler de durumu fark edip kaçan hayvanı yakalamak için çalışma başlattı. İri cüssesi nedeniyle kendisini yakalamak isteyenleri zaman zaman korkutan deve kuşu uzun uğraşlar sonucu yakalanabildi.
Kaçışı sırasında bir kamyonete çarpıp yere düştükten sonra koşmaya devam eden deve kuşunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hayvanın kara yolunda ilerlediği anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.