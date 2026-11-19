Sabah saatlerinde Kuşadası ilçesi kırsal Değirmendere Mahallesindeki yaşadığı çiftlikten bakıcılarını da atlatarak firar eden deve kuşu karayoluna çıktı. Sürücülere zor anlar yaşatan ve trafiği birbiren katan deve kuşunu görenler durumu 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi.

Bu arada çiftliktekiler de durumu fark edip kaçan hayvanı yakalamak için çalışma başlattı. İri cüssesi nedeniyle kendisini yakalamak isteyenleri zaman zaman korkutan deve kuşu uzun uğraşlar sonucu yakalanabildi.

Kaçışı sırasında bir kamyonete çarpıp yere düştükten sonra koşmaya devam eden deve kuşunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayvanın kara yolunda ilerlediği anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.