Altın, dolar kaç Türk lirası, ne kadar oldu? İslam Memiş yorumları! Altın almak isteyenler için 25 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gümüş, gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 25 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Uzman isim “Patlayacak” diyerek tarihi açıkladı! Altın, Dolar, Euro hepsi o gün zirveyi görecek

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla birlikte piyasalar tepe taklak oldu. Uzman İslam Memiş elinde Türk lirası olan vatandaş için yeni yatırım tavsiyelerinde bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 1 ay aranın ardından yeniden faiz indirimi kararı aldı. Yatırımcılar ve vatandaşların Tavsiyelerine önem verdiği altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bu süreçte çok kritik açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın bu kararı sonrasında hem kurların hem de altının patlamaya Hazır bir bomba olduğunu belirten İslam Memiş yatırım yapılması gereken tarih aralığını da duyurdu. O tarihe kadar elinizdeki Türk lirasının mutlaka çevirin.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMİ KARARI

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası 11 ilde büyük hasar meydana gelirken piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı da belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını Geçtiğimiz günlerde açıkladı. Politika faizi 0,5 puan indirilirken 9 seviyesinden 8,5'e düştü. Peki, Merkez Bankası'nın bu kararı altın dolar ve euroyu nasıl etkileyecek?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ünlü altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını değerlendirdi. Altın dolar ve Euro’nun patlamaya hazır bir bomba olduğunu söyleyen İslam Memiş tarihte verdi.

YATIRIMINIZI O TARİHLERDE YAPIN

Elinde TL'si bulunan vatandaşlar için önemli uyarılarda bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Mayıs ayında yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Yatırım için son fırsatların geldiğini söyledi. Haziran ayında euro kurunda büyük bir patlama beklediğini söyleyen İslam Memiş, Önümüzdeki 1-2 ayın yatırımcılar için uygun satın alma tarihleri olacağını vurguladı. Aynı durumun dolar ve altın için de geçerli olduğunu söyleyen İslam Memiş, 1-2 ay içinde yatırım yapmayı düşünenlerin parasını değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

DOLAR MI YOKSA EURO MU?

Elinde Türk Lirası bulunan ve bununla ne yapacağını bilmeyen vatandaşa da uyarılarda bulunan İslam Memiş, Euro kurunun Dolar kurunu oranla 2023 yılında çok daha fazla kazandırma olasılığı olduğunu söyledi. Ancak en güvenilir limanın her daim altın olduğunu da vurgulayan Ekonomist, Haziran ayı itibariyle artık ne altının ne doların ne de Euro'nun bir baskı altında kalamayacağını ve patlayacağını dile getirdi.

Kripto para birimleri ile ilgili de konuşan Ekonomist İslam Memiş, son dönemlerde değer kaybı yaşayan Kripto paraların seçim sonrasında yeniden değer kazanacağını sözlerine ekledi.

25 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,87 (Alış) - 18,88 (Satış)

EURO: 19,91 (Alış) - 19,91 (Satış)

STERLİN: 22,47 (Alış) - 22,59 (Satış)

1 DOLAR = 18,88 TL

25 Şubat Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.098,88

Gram altın satış: 1.099,08

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.823,00

Çeyrek altın satış: 1.847,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.646,00

Yarım altın satış: 3.694,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.269,00

Tam altın satış: 7.359,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.468,00

Cumhuriyet altını satış: 7.581,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.462,00

Ata altın satış: 7.548,00

Gümüş ne kadar?

Gümüş Gr güncel satış fiyatı anlık olarak 12,60 TL, Gümüş Gr alış fiyatı ise 12.5888 TL üzerinden işlem görmektedir.

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler değişiklik gösterebilir.

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