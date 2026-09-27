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Gündem Fidan New York’taki temasları değerlendirdi: Türkiye masada ve sahada ağırlığını koydu
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Fidan New York’taki temasları değerlendirdi: Türkiye masada ve sahada ağırlığını koydu

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Fidan New York’taki temasları değerlendirdi: Türkiye masada ve sahada ağırlığını koydu

Dışişleri Bakanı Fidan, New York’ta gerçekleştirilen BM 81. Genel Kurul haftasındaki temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin küresel krizlerde inisiyatif alma kabiliyetini vurgulayan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen tarihi diplomasi trafiğini değerlendirdi. Filistin’deki Siyonist barbarlıktan küresel krizlere kadar Türkiye’nin ağırlığını koyduğunu belirten Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurul haftasında yoğun diplomasi trafiği yürüttüklerini belirterek, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak ve bölgede barış ile istikrarı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul haftasına ilişkin paylaşımda bulundu.

BM 81. Genel Kurul haftası kapsamında ABD'nin New York kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini hatırlatan Fidan, Cumhurbaşkanının temaslarına ilave olarak bakanlık ve diğer Türk kurumları yetkililerinin de çok sayıda ikili görüşme yaptığını, toplantılara katılarak Türkiye'yi temsil ettiklerini aktardı.

Fidan, hafta boyunca sürdürülen bu çalışmaların, Türk diplomasisinin farklı coğrafyalara uzanan etkinliğini ve geniş bir gündemde inisiyatif alma kabiliyetini yansıttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Filistin başta olmak üzere, iklim değişikliği, gıda güvenliği, arabuluculuk ve göç gibi konularda yürütülen çalışmalara katkı sunduk. Ev sahipliği yapacağımız BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31 Zirvesi) ilişkin önceliklerimizi açıkladık."

Türkiye'nin öncülük ettiği girişimler ile krizlerin barışçıl çözümü için sunduğu önerilere gösterilen ilginin, ülkenin artan diplomatik ağırlığını bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizen Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesine yer verdi.

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