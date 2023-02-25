Hatice Kolçak'tan gündemi altüst edecek açıklama! Altın tutanlar dikkat! Kolçak uyardı

Yatırım yapmak isteyen vatandaşların aklına ilk gelen yatırım aracı altın, güncel altın fiyatlarını takip edip yatırım yapmak isteyen insanlar altının son zamanlardaki düşüşünün nedenini öğrenmek isterken ayrıca bu konuda da çekincelerinin olduğu görülüyor.

Para Piyasası Uzmanı Hatice Kolçak’tan Altın Alacaklara Tavsiyeler

Bu konuda ise vatandaşlar ünlü ekonomistlerin vereceği tavsiyelerle yatırımını yapmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor ve yatırımlarını ona göre yapıyor.

Ünlü ekonomistlerden Hatice Kolçak altın fiyatlarındaki büyük düşüşle ilgili altına yatırım yapacak olan yatırımcılara bazı ufak detaylarla tüyolar verdi. Altın almak için ya da satmak için gereken zaman mı olduğunu bilmeyen vatandaşlar para piyasası uzmanı Hatice Kolçak’tan gelecek tavsiyelere ve öngörülere göre altınla ilgili alım satım işlemlerini yapmayı planlıyor. Peki altın fiyatlarındaki bu denli düşüşün nedeni ne? Altın almak için doğru zaman hangi zaman? Bu soruların yanıtları ekonomi uzmanı Hatice Kolçak’tan geldi.

Ekonomi uzmanı Hatice Kolçak altının düşmesiyle ilgili olarak asıl nedenin Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen son verilerle alakalı olduğunu söyledi. Bu gelen verileri ns altındayken düşüşe sebep olması ve bu durumlara bağlı olarak altın fiyatlarının da gerilediğini dile getirdi. Hatice Kolçak kendine ait olan Youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarla altınla ilgili olarak yaptığı açıklamalarla birlikte altın yatırımı yapmak isteyen takipçilerine önerilerde bulunuyor.

Koçak yaptığı açıklamada, "Altın ve dolarda alım satım arasındaki makas %'3 lere geldi. Alternatif olarak makassız alım satım nasıl yapabiliriz. Yeni bir yöntem daha.. Açıklanacak ABD PCE altın, gümüş, kriptopara ve ABD piyasalarında yeniden oynaklık oluşturabilir. DXY için 105 direnç bölgesi neden dikkat etmeli. Piyasa genel anlamda aşağıya indi, Altın aşağıya indi, kriptolar aşağıya indi. Dolar endeksi yükseldi. Şubat ayı çok kısa bir ay, mart ayına girmeden bir kaç gün piyasalar rahatlayabilir. Amerika'da FED'in çok önemsediği bir veri var. PSI, (Kişisel tüketim harcamaları)... FED'in öncü gösterge olarak gösterdiği ve dikkate aldığı bir veri. Bunu yakından takip edeceğiz. Burada hareketlenme dolar endeksini biraz daha baskılayabilir. Dolar endeksi tarafında veriler güçlü gelirse; 105'i yukarı yönde kırması halinde piyasa bayağı aşağıya inebilir. Ons altın 1080'lere karşı geri çekilme olabilir. Biraz rahatlama görebiliriz. Önümüzdeki haftadan itibaren ABD'deki gelecek enflasyon açıklamaları çok çok önemli hale geldi. 22 Mart'ta FED toplantısı çok önemli bir hal almış durumda. Ancak herşeye uzun vadeli bakmamız lazım. Uzun vadeli bakıp, yatırım sepeti yaparsak ozaman sorun yok. Düşüşleri de kafamıza takmayıp, paramızı ilave eder yolumuza devam ederiz. Altın neden bizim için önemli gram altın. Dövize endeksli olduğu için, kur yükselirse, altında da çıkış olacaktır. Fiziki altın şu aşamada tutmak çok zor, hele de depremi gördükten sonra... Açıkçası dijitalden altını alabilirmiyiz? Bankanın mobilinden gram olarak altın alabilir miyiz? Orada da makas bir hayli açıldı.. Alım satımlarda makas yüzde 3'lere gelmiş durumda... Alım satım arasında çok ciddi fark var. Alternatifler arasında bir de Darphanenin altın sertifikası bulunmakta. Geçen kasım ayında çıkmıştı. Altın S1 diye geçiyor. Yatırımlar bölümünden hesap açılarak, sanki borsadan pay alıyormuşçasına hareket edilebilir. Makası olmayan güzel bir hamle olarak gözüküyor..." dedi.

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