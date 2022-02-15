Altın Çocuk Real Madrid'e imza atıyor!

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ın Real Madrid ile anlaştığı iddia edildi. 21 yaşındaki golcü bu yaz veya 2023 yazında İspanyol ekibine transfer olacak.

Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın hangi takıma transfer olacağı uzun zamandır merakla bekleniyordu. Norveçli yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Bayern Münih ve PSG gibi dev kulüpler arasındaki transfer savaşının kazananı belli oldu.

İmza bu yaz veya 2023'te

Bild gazetesinin haberine göre; 21 yaşındaki yıldız futbolcu Real Madrid'e transfer olacak. Alman gazetesinin iddiasına göre, Norveçli futbolcu bu yaz ya da en geç 2023 yılının yaz mevsiminde İspanyol ekibine imzasını atacak.

20 maçta 23 gol, 6 asist

150 milyon Euro piyasa değeri olan Haaland'ın transfer maliyetiyle ilgili bir bilgi ise verilmedi. Erling Haaland, bu sezon Borussia Dortmund forması altında çıktığı 20 maçta 23 gol atarken 6 asist yaptı. Toplamda 29 gole doğrudan katkı veren Haaland, gelecek yıllarda dünya futboluna damgasını vuracak en önemli isim olarak gösteriliyor.

Borussia Dortmund, Haaland'ı 2019-2020 sezonunu devre arasında Red Bull Salzburg'tan 20 milyon Euro Bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Norveçli folcünün Dotmund ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor.