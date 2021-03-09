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Ekonomi Altın çıktı mı? Gram altın kaç para oldu? Çeyrek ne kadar? 9 Mat Salı güncel altın fiyatları
Ekonomi

Altın çıktı mı? Gram altın kaç para oldu? Çeyrek ne kadar? 9 Mat Salı güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika haberleri: Altına yatırım yapan ya da yastık altındaki birikimini altına yatıracaklar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Kontrollü normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte kurallara uygun bir şekilde nikah salonları açılmasıyla birlikte altın alış, satışlarda bir hareketlenme gözlendi. Altın fiyatlarındaki kıpırdanma çeyrek altın fiyatları ile gram altın fiyatını da yakından ilgilendirmekte. Altın alacak ya da altın satacaklar güncel altın fiyatlarını kuyumcuya gitmeden internet üzerinden öğrenme istemekte. Peki altın ne kadar oldu? Gram altın kaç para, gram altın düştü mü, çıktı mı? Çeyrek altın ne kaç para oldu? işte 9 Mart altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 08:36:00 - 2021-03-09 08:44:21
Altın çıktı mı? Gram altın kaç para oldu? Çeyrek ne kadar? 9 Mat Salı güncel altın fiyatları

Altına yatırım yapan ya da yastık altındaki birikimini atına yatıracaklar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Kontrollü normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte kuralara uygun bir şekilde nikah salonları açılmasıyla birlikte altın alış, satışlarda bir hareketlenme gözlendi. Altın fiyatlarındaki kıpırdanma çeyrek altın fiyatları ile gram altın fiyatını da yakından ilgilendirmekte. Altın alacak ya da altın satacaklar güncel altın fiyatlarını kuyumcuya gitmeden internet üzerinden öğrenme istemekte. Peki altın ne kadar oldu? Gram altın kaç para, gram altın düştü mü, çıktı mı? Çeyrek altın ne kaç para oldu? işte 9 Mart altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI

420,98

423,18

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

419,78

419,88

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.689,99

1.690,32

ÇEYREK ALTIN FİYATI

672,28

687,17

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.686,61

2.737,60

YARIM ALTIN FİYATI

1.339,11

1.373,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.686,61

2.737,60

ATA ALTIN FİYATI

2.764,45

2.834,36

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

230,61

278,48

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

380,76

409,49

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,30

6,31

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,38

25,40

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