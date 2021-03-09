Altın çıktı mı? Gram altın kaç para oldu? Çeyrek ne kadar? 9 Mat Salı güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika haberleri: Altına yatırım yapan ya da yastık altındaki birikimini altına yatıracaklar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Kontrollü normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte kurallara uygun bir şekilde nikah salonları açılmasıyla birlikte altın alış, satışlarda bir hareketlenme gözlendi. Altın fiyatlarındaki kıpırdanma çeyrek altın fiyatları ile gram altın fiyatını da yakından ilgilendirmekte. Altın alacak ya da altın satacaklar güncel altın fiyatlarını kuyumcuya gitmeden internet üzerinden öğrenme istemekte. Peki altın ne kadar oldu? Gram altın kaç para, gram altın düştü mü, çıktı mı? Çeyrek altın ne kaç para oldu? işte 9 Mart altın fiyatları.
Altına yatırım yapan ya da yastık altındaki birikimini atına yatıracaklar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Kontrollü normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte kuralara uygun bir şekilde nikah salonları açılmasıyla birlikte altın alış, satışlarda bir hareketlenme gözlendi. Altın fiyatlarındaki kıpırdanma çeyrek altın fiyatları ile gram altın fiyatını da yakından ilgilendirmekte. Altın alacak ya da altın satacaklar güncel altın fiyatlarını kuyumcuya gitmeden internet üzerinden öğrenme istemekte. Peki altın ne kadar oldu? Gram altın kaç para, gram altın düştü mü, çıktı mı? Çeyrek altın ne kaç para oldu? işte 9 Mart altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI
420,98
423,18
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
419,78
419,88
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.689,99
1.690,32
ÇEYREK ALTIN FİYATI
672,28
687,17
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.686,61
2.737,60
YARIM ALTIN FİYATI
1.339,11
1.373,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.686,61
2.737,60
ATA ALTIN FİYATI
2.764,45
2.834,36
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
230,61
278,48
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
380,76
409,49
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,30
6,31
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
25,38
25,40