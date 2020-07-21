Altın bir günde 5 lira artarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı!
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1 günde 5 lira artarak 405 liranın üzerine çıktı. Tüm zamanların rekorunu bu fiyatla kırıldı. Gram altın şu sıralar 405,22 liradan, çeyrek altın 664 liradan, Cumhuriyet altını da 2.704 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 400,7 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 406 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın saat 15.30 itibarıyla 405 liradan işlem görüyor.
Çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 664 lira, cumhuriyet altını da 2.704 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.839 dolar seviyesinde bulunuyor.
'Ons altında 1.850 dolar direnç olarak öne çıkıyor'
Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi. Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını belirtti.