Altın almalı mı, satmalı mı? Kritik uyarı geldi: Bundan kaçının

Altın fiyatları tahminleri ve para piyasalarını analiz eden ünlü Financial Express sitesi, altın fiyatlarının halihazırda düşüş trendinde olduğu ve yakın gelecekte hangi yolu izleyeceğini yazdı.

Düşüş trendinde olan altın fiyatları, 3 Ağustos Salı günü itibariyle de düşüşe devam ediyor. Financial Express'in altın fiyatları tahminine göre, uluslararası piyasadan gelen işaretler ve doların sabit kalması, altın fiyatlarını daha da düşürecek.

"Büyük pozisyonlar almaktan kaçının"

Financial Express, doların sabit kalması ve küresel işaretlerin negatif olması nedeniyle altın yatırımcılarının büyük pozisyonlar almasından kaçınması gerektiğini vurguladı.

"Altın fiyatlarının yatay işlem görmesini bekliyoruz," tahminin yapıldığı siteden, "Fiyatlar günlük grafikte önemli ortalamalara yakın seyrediyor," ifadeleri kullanıldı.

Haftalık tahmin: Nötr

DailyFX adlı sitenin altın fiyatları tahmini ise Financial Express'in altın fiyatları tahminini destekler nitelikte. Kıdemli Stratejist Christopher Vecchio'nun haftalık altın fiyatları tahminlerinin bulunduğu analizde, "Altın fiyatları nihayet umut verici bir temel zemine yanıt vermeye başladı" ifadelerine yer verildi.



Vecchio'ya göre altın fiyatlarının nötr devam etmesinin sebebi ise, "rekor düzeyde reel faizin düşüklüğü, devam eden Federal Rezerv teşvik çabaları ve artan ABD açıkları ve borcu."