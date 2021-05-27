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Ekonomi Altın alınmalı mı satılmalı mı? Uzman isim üstüne basa basa uyardı
Ekonomi

Altın alınmalı mı satılmalı mı? Uzman isim üstüne basa basa uyardı

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, sosyal medya hesabından gram altın ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 12:20:00 - 2021-05-27 12:23:08
Altın alınmalı mı satılmalı mı? Uzman isim üstüne basa basa uyardı

Piyasalardaki son durumu değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

Gram altın fiyatlarında dolarda oluşan volatilite güçlü duruş sergiletiyor. Dün 519.5 liraya kadar yükselen gram altın sabah saatlerinde 517 lira seviyesinden işlem görüyor.

Vatandaşlar piyasalardaki değişimlere göre al-sat yapmak için uzmanların görüşlerini takip ediyor.

Twitter hesabından gram altın ile ilgili yorum yapan Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, kademeli alıma vurgu yaptı.

İşte o ifadeler:

#XAUUSD altın rağmen Quarels'ın açıklamalarına sınırlı tepki verdi. Düşüşler alım fırsatı olmaya devam ediyor. Satışlar 1885'e kadar yani 4 saatlik grafikteki Kaufman ortalamasına kadar sürerse iyi bir alım fırsatı olur. Yön yukarı, yükseliş devam ediyor.

Gram altında yükseliş trendi güçlü olduğu için kademeli alım öneriyorum ve yükselişin devamını bekliyorum. Bir sonraki direnç 540'ta olup, prensip olarak dirence yaklaşılınca alım yapılmasını önermiyorum. Yani biraz daha beklemeniz durumunda kademeli alım da uygun olamayacaktır.

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