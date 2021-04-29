Altın alacakları ‘çok kritik’ diyerek uyardı! Rakam verdi ve 'alın' dedi

Altın fiyatları 466 lira bandında seyrederken yatırımcılar piyasaların nasıl şekilleneceğini merakla takip ediyor.

Stratejist Cüneyt Paksoy, A Para'da yaptığı değerlendirmede, altın için alım fırsatlarını yorumladı.

Paksoy yaptığı açıklamada, "Gram altında 450 seviyesi çok kritik oldu. Altının 430-450 seviyesine geri çekilmesi alım fırsatıdır. 400 ve altı artık tam rasyonel alım fırsatı olduğunu gösterdi. 565’ten 600’a kadar yükseliş potansiyeli bir senelik planlamada masadadır" ifadelerini kullandı.

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde ise şöyle denildi:

Altın yatırımcıları FOMC toplantısına odaklanmıştı. Toplantı sonrasında ons altında hafif yükseliş görülürken yatay bir bantta hareketine devam ediyor.

Ons altının ay içerisinde başladığı yukarı yönlü harekette dolar endeksinde görülen geri çekilme ile tahvil getirilerindeki yatay seyir önemli oldu.

Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1790 ve 1800 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1780 ve 1770 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek.