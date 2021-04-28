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Ekonomi Altın alacaklara kritik çağrı! 'Dikkat edelim' diyerek uyardı
Ekonomi

Altın alacaklara kritik çağrı! 'Dikkat edelim' diyerek uyardı

Altın fiyatlarındaki düşüş durumu devam ederken milyonlar FED toplantısına kilitlendi. Stratejist Rıdvan Baştürk, altın ve dolar fiyatlarına ilişkin kritik bir tahminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 11:44:00 -
Altın alacaklara kritik çağrı! 'Dikkat edelim' diyerek uyardı

Uzun bir dönem yatay seyreden ons altın son dönemde yükselişe geçti. 1780 dolar seviyelerinden işlem gören ons altına dolar kurundaki hareketlilik de eklenince altın fiyatlarında yükseliş görüldü. Daha önce 2 bin dolar seviyelerini aşan ons altının uzun vade de tekrar 2 binli seviyelere ulaşması öngörülüyor. Uzmanlar yatırımcılara altının her zaman güvenli liman olduğunu hatırlatırken altının uzun vade de kazançlı bir yatırım aracı olduğunu söylüyor. 480 liralara çıkıp şu sıralarda 466 liradan işlem gören altın ile ilgili kritik bir açıklama geldi.

Konuya ilişkin öngörüde bulunan stratejist Rıdvan Baştürk, "Ons altın. 12 gündür aynı yerde duruyor. Akşam FED var. 1760'a dikkat edelim. Mevcut görünümde 1760 üzeri pozitif kalmaya devam eder. Alıcılar için 1760 altı hareketler risk içerir" dedi.

Dolar fiyatlarıyla ilgili de konuşan Baştürk, "Dolar kuru... Zaten o hareketini yaptı. 8.50'den 8.20'ye düzeltmesini yaptı... 8.00 üzerinde kaldığı sürece yukarı riski vardır" ifadelerini kullandı.

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