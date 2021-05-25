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Ekonomi Altın alacaklar için yeni uyarı geldi: 1-2 gün içinde...
Ekonomi

Altın alacaklar için yeni uyarı geldi: 1-2 gün içinde...

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken uzmanlar yukarı yönlü hareketin devam edeceğine dair tahminler yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 16:42:00 -
Altın alacaklar için yeni uyarı geldi: 1-2 gün içinde...

Altın en son Ağustos 2020’de 2.081 dolara kadar çıkmış ve sonrasında değer kaybederek 1.670 dolara kadar gerilemişti.

Dokuz aydır devam eden düşüş trendindi sonrası ons fiyatı 1.881 dolara yükseldi.

22 ayar bilezik fiyatı 455 liradan, yarım altın ise bin 617 liradan işlem görüyor.

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili bir değerlendirme paylaştı. İşte Tunç Şatıroğlu'nun altın tahminleri:

"Altın bir süredir fazla çıkmıyor. Ancak düşüşler de alım fırsatı olarak görülüyor. Bir iki gün içinde yükselişin tekrar kaldığı yerden devam etmesini ve hızlanmasını bekliyorum.

Gümüşün artışa geçmesi için yeniden altında yükselişlerin güçlenmesi gerekiyor. Prensip olarak başka analistlerin görüşleri hakkında yorum yapmıyorum. Herkesin görüşü farklı olur. Zaten ancak büyük bir felaket olduğu zaman herkes aynı görüşte olur (Demirbank ve Anayasa kitapçığı krizleri gibi). Başkasının analizine katılmasanız da saygılı olmalısınız.

Benim söylememle hiçbir piyasa etkilenmez. Burada kendi görüşümü ücretsiz olarak açıklıyorum. Aklınıza yatmıyorsa takip etmezsiniz. Ancak hiç kimsenin benim canımı sıkma hakkı ve özgürlüğü yoktur. Var derseniz "ama ben hakaret etmedim yine de engellendim" dersiniz."

 

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